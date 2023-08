Hned ve třetím kole divize E proti sobě půjdou týmy Přerova a městské části Kozlovic.

Fotbalové derby FK Kozlovice - 1. FC Viktorie Přerov. Diváci | Video: Deník/Ivan Němeček

V minulém roce dokázaly Kozlovice v Přerově vyhrát po třech neúspěších, kdy jednou dokonce schytali výprask 0:5. Poslední soutěžní výhra se datovala do roku 2016. V předchozí sezoně ale dokázal úřadující vítěz soutěže vyloupit přerovský stadion vysoko 5:1.

„Je to derby, Kozlovice měly dlouhodobě v Přerově problémy až do minulé sezony, kdy vyhrály vysoko. I v předchozích zápasech byly v obrovské roli favorita a my budeme doufat, že jim to tady co nejvíce znepříjemníme,“ říkal trenér Viktorky David Chuda.

Tehdy zápas sledovalo necelých pět set diváků. Na odvetu, kterou zvládli Kozli poměrem 3:0, dorazilo dokonce 675 platících diváků. Na víkend je hlášeno krásné počasí, tak je otázka, kolik lidí dorazí tentokrát.

Kozlovice vstoupily do divizní sezony vítězstvím nad Šternberkem, ale se Vsetínem vypadly z MOL Cupu. To Přerov má větší starosti. V soutěži padl se Skašticemi i Baťovem a z MOL Cupu se pakoval již v předkole po porážce od Čechovic, které hrají krajský přebor.

„Hrajeme proti mistrovi divize. My jsme z poháru vypadli s Čechovicemi, oni jej porazili 5:1, takže jsou na tom asi lépe. Vnímám ale, že bychom body mohli uhrát,“ je si vědom Chuda.

„Nechceme dostat gól z první střely na bránu, což se nám čtyřikrát za sebou nepovedlo. Čím déle to bude 0:0, tak budou nervóznější. Na hřišti necháme úplně všechno. Derby nemá favorita, i když víme, že Kozlovice jsou favorit,“ dodal.

Kozlovice povede poprvé do derby trenér David Kobylík. „Těšíme se. Je to teprve druhý mistrák v soutěži. Věříme, že přijde dost diváků, bude dobrý fotbal a hlavně, že vyhrajeme. Máme potom další derby s Novými Sady, takže jsou zápasy nabité. Jdeme do toho s plným odhodláním a myslím, že jsme dobře připraveni. Víme, že půjde o těžký duel,“ hlásí.

Utkání startuje v sobotu v 16.30 hodin na stadionu Viktorie Přerov.