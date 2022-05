Kozlovice mají za sebou zvláštní derby, na které nepůjde jen tak zapomenout, i když by to domácí rádi udělali. Už tak hořké utkání pro ně skončilo až příliš krutou porážkou. Přerovská Viktorka vyhrála 6:0…

„Minulý týden jsme v podstatě skoro netrénovali. Sešli jsme se na lehký trénink, ale spíš jsme si sedli a vzpomínali. Až v pátek jsme měli normální trénink se vším všudy,“ prozradil po utkání kozlovický trenér František Rolinc.

Jeho tým v minulém kole po stále ještě čerstvé tragické autonehodě nehrál, duel se Všechovicemi byl odložen. Myšlenky Kozlů byly pochopitelně úplně někde jinde. A těžké to bylo i v nedělním střetnutí.

„Myslel jsem, ze to svým způsobem to bude naše výhoda. Kluky jsem burcoval k tomu, ať hrají i za Martina, ale bylo to v nás. Klobouk dolů, že jsme ten zápas odehráli tak, jak jsme odehráli. V poli hráčů nemůžu nic vytknout, jen škoda neproměněných šancí a nedůrazu před oběma bránami,“ řekl Rolinc. Výmluvy ale rozhodně hledat nechtěl.

„Ten výsledek je strašně krutý i kvůli tomu, co jsme za posledních deset dnů museli řešit. Myslím si, že kluci si to ani nezasloužili. Ale zápas se samozřejmě hraje na hřišti,“ dobře ví kouč.

A na hřišti dával góly jeden tým, přestože opticky měli převahu domácí. Jenže už v páté minutě míč perfektně trefil ve velké šanci Petr Mirvald, „do šatny“ se pak ještě prosadil Tomáš Matušík.

„V poli jsme byli určitě lepším mužstvem, vytvořili jsme si spoustu brankových příležitostí. Ale hosté zcela zaslouženě zvítězili, protože byli stoprocentně produktivní. Proměnili v podstatě každou šanci, do které se před naší bránou dostali,“ pokrčil František Rolinc rameny.

Definitivní zlom nastal až v 76. minutě, kdy Vít Koplík ihned po svém střídání ve vápně uklidil míč do sítě – 3:0. Mladičký gólman Kozlů Ondřej Kolařík (ročník 2005) pak míč ze sítě lovil ještě třikrát. Trefili se podruhé Matušík, Miroslav Janský z přímého kopu a kapitán Patrik Javora.

Tvrdá premiéra pro mladého brankáře

Kozlovice s odchodem Martina Šustra přišly o jediného gólmana. Petr Kadlec je na hostování v Radslavicích, dvojka Radim Unger z týmu odešla po konci trenéra Chytrého. Ondřej Kolařík asi jen tak na svou náročnou premiéru mezi muži nezapomene.

Ondřej KolaříkZdroj: Deník/Ivan Němeček

„O to je to smutnější. Ondra má celou kariéru před sebou. Aniž by si sáhl na balon, dostal šest gólů po krásných střelách. Věřím, že to hodí za hlavu, je to chytrý a skromný kluk. Takových zápasů ještě bude. Ale je to nespravedlivé, takovou dardu jsme si nezasloužili,“ dodal František Rolinc.

Přerované se přeci jen po utkání mohli radovat, v boji o druhé místo divize E získali na svého soka náskok.

„Výsledek snů. Ale nerodil se lehce. Hlavně v prvním poločase byly Kozlovice jasně lepší. Měly tam víc standardek a závarů, dnes ale klobouk dolů před oběma stopery, že to uskákali,“ chválil trenér Viktorky David Rojka.

„Gól do šatny domácí nalomil. Pak bylo štěstí, že jsme ve druhém poločase přežili Galetkovo břevno, tam se to lámalo. Pak nám vyšlo střídání, naše legenda Víťa Koplík dala na 3:0 a zápas se pak jen dohrával,“ usmíval se kouč.

„Štěstí se k nám tentokrát přiklonilo. Kluci byli nervózní, tlak na nás je vyvíjený, byli jsme asi favorit, Kozlovice mají nějaké své problémy,“ narážel Rojka na brankářskou situaci soupeře.

FK Kozlovice – 1. FC Viktorie Přerov 0:6 (0:2)

Branky: 43. a 77. Matušík, 5. Mirvald, 76. Koplík, 87. Janský, 91. Javora.

Rozhodčí: Ogrodník – Tomanec, Jílková. ŽK: Řehák, Strašák, Kyselák, Kaďorek – Kocian, Řezník, Repček. Diváci: 805.

Kozlovice: Kolařík – Kadlec (79. Chudoba), Kostka (67. Kozák), Řehák, Kyselák – Kaďorek, Skopal, Strašák, Smékal, Guzik (67. Vogl) – Galetka (79. Galus). Trenér: Rolinc.

Přerov: Krynskyj – Beňa, Kuča, Javora, Řezník (82. Janský) – Kocian – Masný (74. Koplík), Dittmer, Mirvald, Matušík – Caletka (60. Repček). Trenér: Rojka.