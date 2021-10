Hlavní příčiny nezdaru Kozlů? Podle kouče absence Tomáše Strašáka. „Máme bez něj jednoznačně obrovský problém. Celá naše hra na tři záložníky byla založena na tom, že Tomáš si bral míče, dokázal je dál rozdělovat,“ nastínil Vlastimil Chytrý.

Tentokrát v záloze nastoupila čtveřice hráčů, exsparťan Milan Kadlec se posunul na pravý kraj zálohy, Kaďorek nastoupil vlevo, defenzivního záložníka hrál netradičně Ondřej Kyselák a ofenzivně laděný mladíček Dominik Skopal to měl ve středu hřiště při vysokém nasazení domácích hodně těžké.

„Dnes jsme to měli zjednodušit, protože jsme hráli na dva útočníky. Bohužel jsme pořád hledali nějakého středního záložníka, proto nás domácí presovali a získávali míče. A proto dali tolik branek,“ všiml si Chytrý. „Tohle byl zásadní problém už doma se Všechovicemi. Pořád chceme hru tvořit, ale hráče na to bohužel teď úplně nemáme. A neumíme hrát jednoduše nahoru,“ dodal.

Tvůrce hry Strašák nicméně Kozlovicím chyběl vlastní chybou. Na Nových Sadech neudržel nervy na uzdě a soupeře udeřil dlaní do brady. Stopku dostal na tři zápasy.

„Kluci pořád hledali Toma, který tam není. Stopeři čekali tak dlouho s rozehrávkou, až je někdo napadne, napresuje, místo toho, aby to křápli dopředu a zjednodušili to. My tak prostě hrát neumíme,“ kroutil trenér hlavou.

A zde Kozli narazili na druhý zásadní problém. Na stoperovi jim chyběl nemocný kapitán Alex Řehák. Stoperskou dvojici tak s Miroslavem Kozákem utvořil zkušený Martin Král, který však měl s rychlostí přerovských mladíčků evidentně problémy a po poločase střídal.

„Pro hráče, kteří dnes nastoupili, to bylo těžké. Nehrávali. Teď jsme na ně naložili Všechovice a derby. Přeci jen to stálo na osobnostech – je to kapitán Řehák a špílmachr Strašák. Jsou to nejlépe placení hráči týmu, všichni na ně spoléháme,“ zmínil Vlastimil Chytrý.