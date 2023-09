„Asi týden před zápasem za mnou kouč přišel, ať nenabíhám tak moc z boku. Ukazoval mi, jak se rozbíhat více rovně, tak jsem to vyzkoušel. I před touhle střelou mi to připomněl,“ pousmál se David Kostka, pro kterého tedy šlo v 31 letech o splněný sen.

A nemusí zůstat jen u jedné trefy, Kozlovice mají nového exekutora. „V Hulíně byli zkušení borci, tam mě k tomu nepustili. Dříve v Kozlovicích si balon zase hned vzal pod paži Tomáš Strašák,“ řekl stoper.

Tentokrát to vyšlo se vším všudy, pro zlínského odchovance navíc skoro na „domácí“ půdě. „Dříve jsem znal celou sestavu Baťova, teď už to tak ale není. Chytal ale zrovna kamarád Roman Vitásek, s tím jsme spolu hrávali. Minule mi vychytal velkou šanci hlavou, tak jsem mu to vrátil,“ řekl Kostka.

Poločas proti devíti! Kozli se v Baťově trápili, hrdinou stoper

Ve Zlíně bydlí celý život a od malička se věnuje fotbalu. Co chybělo prosadit se třeba až do ligového áčka? „Samozřejmě, že jsem si představoval, jak na Letné hraju ligu, ale postupem času jsem poznal, že konkurence je daleko lepší než já a živit se tím asi nebudu,“ zavzpomínal David Kostka.

Nejlepší roky v Hulíně

A tak si v mužské kategorii zahrál divizi ve Slavičíně a v Napajedlech, aby poté přišel třetiligový vrchol v Hulíně, kde Kostka hrál MSFL mezi lety 2016 a 2019. „Nádherné časy, když jsem v zimě přišel, první půlrok jsme hráli o postup a nakonec skončili třetí. Hráli jsme super fotbal, měl jsem skvělé spoluhráče,“ naráží Kostka například na Michala Šroma.

Právě s hulínským střelcem zamířil po pádu Hulína do Kozlovic. Spartak po sestupu nedal dohromady konkurenceschopný kádr a nakonec nepřihlásil ani divizi.

„Vzpomínám na to špatně. Nechtěl jsem tehdy odcházet, cítil jsem vůči klubu dluh a přišlo mi zbabělé jít pryč,“ přiznal David Kostka.

Jenže většina hráčů to viděla jinak, a tak si Kostka našel společně se Šromem angažmá jinde. „Nevím, jak to měli ostatní. Já jsem i tehdejšímu vedení dal vědět, že určitě zůstanu. Asi tam byli lidé, kteří si to rozmysleli a nakonec to dopadlo tak, že se dohromady nedala ani jedenáctka,“ ohlédl se David Kostka.

V Hulíně už se každopádně mužský fotbal zase hraje. Od sezony 2020/21 jen na okresní úrovni, ale hraje. Vrátil by se i David Kostka? „To asi ne. Staví to tam na bývalých odchovancích. Pokud někam z Kozlovic budu odcházet, tak to bude někde za barákem,“ pousmál se obránce.

MSFL ho už nelákala

Po minulé sezoně každopádně nebyl daleko jeho návrat do MSFL. Kozlovice ovládly divizi E, nakonec se však rozhodly do vyšší soutěže nepostoupit.

„Je to složité z více pohledů. Podle vedení na to nebyly finance, tím to haslo. Po sportovní stránce jsme nevěděli, jak třetí liga bude vypadat, kolik týmů bude sestupovat, hraje to spousta mančaftů, někde na umělce. Přiznám se, že ani pro mě to lákavé nebylo,“ prozradil David Kostka.

Kozlovice a třetí liga však nejsou uzavřená kapitola. Klub v této sezoně slaví jubileum a vedení nechává v případě triumfu dvířka do MSFL otevřená.

„Do budoucna určitě. Omladili jsme, kluci by to měli chtít, měli by mít ambice. Je to na vedení, tím to začíná a končí,“ má jasno zkušený stoper.

Zatím Kozlovice v divizní sezoně neztratily ani bod, což je částečně i práce nového trenéra Davida Kobylíka. „Má úplně jiný přístup. Pro všechny přišel naprosto nový impuls do další práce, nová motivace. Po vyhrané sezoně by se dalo čekat, že u nás nastane nějaké uspokojení, ale na tohle nám trenér nedá šanci,“ popisuje Kostka. „Pořád nás motivuje, je přísný a má vysoké nároky. Je to impuls, který byl potřeba,“ myslí si David Kostka.