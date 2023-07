Naprosto korektně. Byl jsem osloven panem Korytkem (předsedou FK Kozlovice, pozn. red.) a klubem, že by měli zájem, abych nastoupil. Ta situace byla relativně zvláštní, protože klub postoupil a odcházel trenér. Šlo o interní věci, přiznám se, že jsem se o to moc nezajímal.

Není ale potřeba se k situaci nějak postavit, když například někteří hráči by mohli být, podobně jako bývalý kouč František Rolinc, odmítnutím postupu demotivovaní?

Svůj názor na to samozřejmě mám. Ale nemá už cenu se tím zaobírat. Já jsem tady nebyl, klub se takto rozhodl. Není tajemstvím, že trenér Rolinc tady odvedl kus práce. Postoupil s klubem do Moravskoslezské fotbalové ligy. To byl obrovský úspěch, který je potřeba ocenit. Víc nemá cenu k tomu říkat. Jde o interní rozhodnutí klubu. Stejně jako rozloučení se bývalým trenérem a oslovení mě. Já se chci věnovat hlavně sportovní stránce, chci být úspěšný, věřím, že hráči také, a to znamená, pokud by se dařilo, třeba si na postup sáhnout znovu. Pak by třeba tato otázka byla na místě i pro mě.

Čím vás nabídka Kozlovic zaujala?

Jde o klub, který má skvělé zázemí a velkou perspektivu do příštího ročníku. Soutěž vyhrál, takže mým úkolem je navázat na výkony z minulého roku. To mě hodně oslovilo, proto jsem se rozhodl nabídku přijmout.

Ve fotbalovém prostředí se dlouhodobě pohybujete, jaké jste měl informace o FK Kozlovice a divizi E?

Dlouhodobě jsem sledoval hlavně Nové Sady. Není tajemstvím, že se v Olomouci v té čtvrti pohybuji. Stejně tak i na dalších fotbalech počínaje nejvyšší soutěží. A zajdu i na ty nižší. Naposledy jsem trénoval Kralice na Hané v I. A třídě. Dříve jsem působil v divizi v Moravskoslezském kraji (ve Frenštátu pod Radhoštěm, pozn. red.). Takže samozřejmě, nějaké povědomí o Kozlovicích jsem měl. S útočníkem Petrem Nekudou jsem dokonce na konci své kariéry ještě hrával (2. ligu v HFK Olomouc, pozn. red.). Znám i další, region je malý. To, jestli budeme úspěšní a kam se posuneme, bude záležet až na práci v tréninku a zápasech.

Jak bude vypadat příprava Kozlovic pod Davidem Kobylíkem?

Hlavně teď chci poznat kluky. Možná to bude klišé, ale chci do nich dostat základ v podobě kondice. Věřím, že najdeme cestu, abychom byli úspěšní. Nedokážu teď říct, jaké bude rozestavení, ale svůj model samozřejmě mám. Je dobré si načíst hráče a zjistit, co jim vyhovuje. Chci co nejrychleji poznat mužstvo a vštípit mu takovou hru, aby byli spokojeni i diváci.

Takže hodláte sázet na ofenzivní pojetí hry, které sám preferujete?

V Kozlovicích se rozhodli, že mě osloví, takže asi nějaké povědomí o mé práci měli. Samozřejmě neuhnu z toho, že chci hrát aktivní fotbal. Je ale důležité to napasovat na hráče. Člověk může přicházet s určitou trenérskou představou, pak ale může zjistit, že na to nemá hráče. Že má na jiný styl. Veřejnost počítá góly a body, my k tomu budeme chtít přidat pěkný fotbal. Ale, jak se říká, britská královna se ráno podívá do novin a vidí. A to bude asi to, podle čeho se moje práce ve finále bude hodnotit.

