Po minulé sezoně ve Šternberku skončil trenér Ivo Lošťák. V regionu známou fotbalovou osobnost nahradilo celostátně zvučné jméno. Exreprezentant Marek Heinz místo hraní I. A třídy v Hodolanech nově vede muže ve Šternberku, kde dříve trénoval dorost. Divizní skupinu E ovšem dobře zná ze svého předešlého působení ve Všechovicích.

„Mám asi trošku zaprášenou licenci. Budu ji muset oprášit. Byl jsem se ve Šternberku dívat, Ivo Lošťák tam udělal velký kus práce,“ říkal Marek Heinz dříve v televizním pořadu TCL v Repre.

Heinz byl v Kozlovicích veden v zápise jako asistent kouče Pavla Kubíčka, který byl pravou rukou Ivo Lošťáka a podobné by to mělo být i v případě vítěze ligy s Baníkem Ostrava z roku 2004.

„Budeme chtít navázat na to, co už se ve Šternberku udělalo. Je tam mladý kádr, který má ambice. Přivede mě to trošku do fotbalového světa a bude to lepší než vysedávat doma,“ říkal Heinz.

Ve Šternberku již dříve skončil například velký tahoun ofenzivy Jan Tögel, nově tým před sezonou opustila také další z ikon posledních ročníků, křídelník Petr Zifčák. Právě jejich um a góly hostům v neděli v Kozlovicích chyběly. Nechybělo však moc a domácí by dopadli stejně.

„Máme spoustu mladých a nových kluků, kteří k nám přišli v létě, tak to bylo rozhárané. Ale byli jsme kvalitnější, více na míči a povedlo se nám to zlomit. Je to pro všechny úleva,“ přiznal kozlovický kapitán Alex Řehák, který však kvůli zranění do utkání nezasáhl, a tak byl stejně jako Marek Heinz v zápise veden jako asistent trenéra.

Za Šternberk nastoupily také posily z Viktorky, které po sestupu Přerova měly zájem a možnost setrvat ve čtvrté nejvyšší soutěži. Martin Repček i Daniel Řezník nastoupili v základní sestavě, měli o motivaci postaráno, nakonec však z Kozlovic odjížděli zklamaní.

FK Kozlovice – FK Šternberk 1:0 (0:0)

Branka: 91. Kostka.

Rozhodčí: Fabeš – Terber, Žaloudek. ŽK: D. Kobylík, Smékal, Pavlíček – Sedláček, Hustý, Drmola. Diváci: 265.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Pavlíček, Kostka, Vítek, Vaculík (82. Horák), Michl (75. Bršlica), Foukal (60. Vyhlídal), Vogl (46. Smolka), Olšanský, Kozák. Trenér: D. Kobylík.

Šternberk: Kopřiva – Knebl (92. Koudela), Řezník (75. Komárek), Drmola, Repček, Vašička, Vítek, Hustý (85. John), Sedláček, Kuba, Smrček. Trenér: Heinz.