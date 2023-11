„V tréninku není nikdo, kdo by nepracoval. To je pro mě klíčové. Zápasy už jsou vyústění kvality hráčů. Oni jsou ti, kteří dělají víkend, já jsem generál jen do pátku,“ zopakoval kouč své motto.

Na vedoucí Strání ztrácí jeho tým čtyři body. „Výsledky jsou jedna věc, podle toho se hodnotí trenér. Druhá věc je můj pocit, který mám velmi dobrý z práce kluků,“ vysvětluje Kobylík.

„Hráč, který nepracuje, nemá na hřišti šanci. A kluci dřou. Pak se bavíme o nuancích v kvalitě, která může být u dvacetiletého hráče nyní nějaká a za dva roky s tréninkem a získanými zkušenostmi jiná. To je to, o co se tady snažím. Zatím můžu klukům jen poděkovat, jak plní pokyny,“ vzkázal mimo jiné i expert Deníku a České televize svým svěřencům.

A zmínil i jedno konkrétní jméno. „Nerad vyzdvihuji jednotlivce. Ale strašně důležitý, i co se týče pomoci mně jako trenérovi, je Peťa Nekuda. Mám k němu obrovský respekt. V jeho věku měl zdravotní problémy, přesto zvedl výkon mužstva, měl na něj jasný vliv,“ myslí si David Kobylík.

Otázkou zůstává, zdali Kozlovice klíčového hrotového útočníka udrží. Už v létě se spekulovalo o jeho odchodu do Velké Bystřice, která i bez Nekudy suverénním způsobem válcuje I. A třídu.

Můj čas v Kozlovicích se chýlí ke konci, říká Petr Nekuda

Těžko si představit, že v příštím ročníku nebude hrát krajský přebor. Ideální čas na příchod „domů“ by tak mohl být až po sezoně. Jak se ale rozhodne Petr Nekuda, to je ve hvězdách.

„Uvidíme, co bude v zimě, co bude dál. Je těžké dnes shánět hráče. Odešli Tomáš Strašák s Adamem Galetkou a nechtěl jsem to tady úplně opustit. Ale mé chvíle v Kozlovicích se chýlí ke konci,“ řekl Nekuda Deníku v srpnu.

„Chceme se posílit. Na dvou postech, maximálně na třech. Klíčovou otázkou je pro mě udržení Petra Nekudy. To říkám naprosto jednoznačně. V soutěži jsou podle mě dva nejlepší útočníci. Luboš Miklovič ze Strání (s 19 góly nejlepší střelec divize E, pozn. red.) a Peťa Nekuda. Bude to priorita, abychom zůstali nahoře,“ má jasno Kobylík.

O návratu zmíněných Strašáka s Galetkou, kteří na podzim místo v Rakousku skončili v Kvasicích, se mluví mezi fanoušky, ex-kozlovický trenér lídra zlínského krajského přeboru Vlastimil Chytrý ale minimálně s Galetkou počítá i pro jarní část soutěže. Kdo by tedy mohl kozly posílit?

„Máme nějaké hráče vyhlídnuté, zatím ale nemůžu být konkrétní. Jde o křídelní pozice, osu mužstva máme pokrytou. Kádr není nikterak široký, ale jsem spokojený. Hráči, kteří jsou na lavičce dostávají prostor, což tvoří i kabinu, kterou máme velmi zdravou,“ pochvaluje si David Kobylík.

Otazník visí nad Lukášem Kaďorkem, který během sezony byl z kádru A-týmu přeřazen do béčka. Zkušený křídelník v zimě s největší pravděpodobností Kozlovice opustí, otázkou zůstává, kam zamíří.

