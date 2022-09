„Holešov dal tři góly a vyhrál zaslouženě. My jsme jim to ale trošičku usnadnili chybami, které opakujeme snad v každém zápase," zoufal si po zápase všechovický trenér Lubomír Kubica.

Bezbrankový stav byl prolomen již po 24 minutách, kdy se trefil Marián Kovář. A to nebylo z pohledu domácích v prvním poločase vše. Čtyři minuty před přestávkou totiž jejich vedení zdvojnásobil Adam Bahounek. Stavem 2:0 pro Holešov pak první půle i skončila.

„První gól padl z absolutně zbytečné penalty a druhý po hrubce obránce. Pak už domácí hráli dobře, v defenzivě organizovaně a my jsme se už do nějakých útočných šancí moc nedostávali. Sice jsme pak v druhé půli přitlačili, ale to rozhodně stačit nemohlo," pokračoval všechovický lodivod.

Po změně stran pak třetí gól do všechovické sítě přidal Michal Miklík a rozhodl tak o tom, že hosté nedokázali zvítězit ani v sedmém zápase po sobě a zůstávají tak až na jedenácté pozici ve čtrnáctičlenném pelotonu, pouhé dva body před poslední HFK Olomoucí. A právě Holičtí čekají Kubicovy svěřence příště. Je to tedy pro ně jistá šance na opětovné zvednutí se.

„Začali jsme dobře přípravu i začátek sezony, pak se nám ale začala kupit zranění, přestali jsme dávat góly a začali jsme naopak inkasovat po velice hloupých chybách. Na druhou stranu ale jediný tým, který nás fotbalově přehrál, bylo Brno. Z mnoha ostatních zápasů jsme měli mít tři body. Máme ale mladý tým a asi to k tomu patří," uzavřel Lubomír Kubica.

SFK ELKO Holešov - TJ Tatran Všechovice 3:0 (2:0)

Branky: 24. Kovář, 41. Bahounek, 60. Miklík.

Rozhodčí: Krondráf - Paulík, Zelený. ŽK: Novotný, Kovář, Pavelka - Adamčík, Richter, Hrabovský, Hoffmann, Helešic, Šrom. Diváci: 300.

Holešov: Janalík - Novotný, Charuza, Paštěka, Semenyna (89. Polomík), Bahounek (69. Pavelka), Kovář (72. Zakopal), Jadrníček (69. Votava), Miklík, Daněk (72. Linda), Mlýnek. Trenér: Alois Skácel.

Všechovice: Schönwalder - Adamčík, Richter, L. Lasovský, Hrabovský, D. Rolinc (25. Helešic), M. Lasovský (85. Geryk), Hoffmann, Rak (49. Šrom), Nehyba, Skácel. Trenér: Lubomír Kubica.