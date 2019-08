Znova museli doma otáčet nepříznivý vývoj utkání, znova úspěšně. Fotbalisté Kozlovic v utkání se Skašticemi dvakrát prohrávali o gól, vždy ale zaslouženě vyrovnali a nakonec si pohlídali vítězství 4:2. Zisk dalších tří bodů zařídil hattrickem útočník Petr Nekuda.

„Někdy to vypadá, že člověk nic nedá a lítá to kolem něj, jindy se to k němu odrazí a dá tři góly, tak to prostě je,“ krčil rameny nedělní hrdina utkání. Kolik musí přispět do klubové kasy, po utkání netušil.