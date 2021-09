Toho k příchodu do Holešova přesvědčil kamarád z Přerova David Pavelka. „Lámal mě už v létě, ale já nevěřil, že bych na to měl. Když jsem ale viděl, že kluci mají po šesti kolech jeden vstřelený gól, řekl jsem si, že vlastně nemám co ztratit,“ pověděl s tím, že děkuje Elku za šanci nastoupit a přerovskému vedení za uvolnění.

Premiéra to byla vskutku ve velkém stylu. Běžela 40. minuta sobotního zápasu a Holešov doma s Tatranem prohrával 0:1. Dlouhý míč za obranu od kapitána Charuzy míří na Chudu, který ve vápně nezvládne souboj s hostujícím stoperem a padá. Míč má ale stále u nohy, na zemi jej šikovně mezi nohama obránce pošle brankářovi k tyči – 1:1. „Napřed jsem to pokazil, ale vleže jsem to trefil dobře,“ smál se Chuda.

Opravdovou lahůdku ovšem vykouzlil v 73. minutě za stavu 2:2. Osmolovskyi poslal centr do vápna, Chuda se do něj akrobaticky položil a rozhodl o výhře Holešova. Dal vzpomenout na takřka totožný gól z listopadu 2018, kdy v Přerově rozhodl ostře sledované derby s Kozlovicemi.

„To bylo déjà vu. Už když ten centr letěl, proletěla mi v hlavě myšlenka, že to udělám jako tehdy během derby. Když jsem trefil míč, tušil jsem, že to gólman nechytí,“ zmínil Chuda.

Chudovy góly v čase 45:03 a 1:22:18:

Zdroj: tvcom.cz

Ani jeden gól sám neviděl

Ten se tak stal nečekaným hrdinou sobotního dne, přitom ani jeden ze svých gólů neviděl. „Byl jsem v pádu, nebo ležel na zemi. Při tom druhém jsem slyšel lidi, jak se radují. Hned jsem běžel za fanoušky z Přerova, kteří nás přijeli podpořit,“ zářil střelec radostí.

Chuda už má za sebou několik zajímavých zkušeností. Ve 28 letech vedl coby hlavní kouč divizní muže, je šéftrenérem přerovské mládeže a na jeho otevřený dopis Andreji Babišovi dokonce přišla telefonická odpověď od samotného premiéra. Tohle ale byly jiné emoce.

„Bude to pro mě zatím asi největší zážitek hráčské kariéry. Přerov miluji a vůbec si nedokážu představit, jaké to bude hrát proti kamarádům,“ uvědomil si Chuda, že již v neděli jej čeká další velká událost.

Viktorka totiž netradičně v neděli od 15.30 hostí právě Holešov. Chuda ve svém novém působišti trénuje dvakrát týdně, věci má ale stále i v přerovské šatně, kde se na trénink stále dostane i s mužským áčkem. Tento týden ale bude výjimečný a do kabiny Viktorky ho jen tak nepustí.

„Trenér Rojka je nervózní, že vše povykládám v Holešově, ale tam soupeře moc neřeší. Hrají si to svoje,“ směje se David Chuda.

Své k jeho trefám řekl právě i přerovský kouč a bývalý ligový útočník Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi David Rojka.

„Překvapilo mě to, přišel, nastoupil v základu, dal dva góly, to asi nečekal nikdo,“ usmívá se Rojka, za kterého Chuda ještě nedávno zaskakoval na lavičce A-týmu Přerova. „To je fotbal, patří to k tomu, o to větší náboj bude zápas mít,“ těší se lodivod Viktorie.

„Holešov nemá absolutně co ztratit. Přerov má skvělý, mladý, běhavý mančaft a bude favoritem,“ má jasno David Chuda.

Nedělní souboj na přerovském stadionu v Sokolské ulici každopádně bude mít velmi zajímavý náboj.

SFK Elko Holešov – Tatran Všechovice 3:2 (1:1)

Branky: 40. a 73. Chuda, 58. Jadrníček – 16. Orava, 62. z pen. P. Plešek.

Rozhodčí: Janeček – Gasnárek, Svoboda. ŽK: Miklík, Sklenář, Čep, Janalík – P. Plešek. ČK: Uličný (po 2. ŽK). Diváci: 287.

Holešov: Janalík – Sklenář, Uličný, Charuza, Čep (77. Zapletal), Paštěka, Křenek (90. Daďa), Osmolovskyi (77. Dušek), Chuda (83. Zakopal), Jadrníček, Miklík. Trenér: Martin Malík.

Všechovice: Konečný – Geryk (58. J. Plešek), P. Plešek, Adamčík, Richter (31. Hrabovský), Dluhoš, Orava, Veselka, Zezulka, Hrdlička, Hoffmann (74. Skácel). Trenér: Petr Zatloukal.