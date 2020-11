Viktorce se podařilo do základního kádru zabudovat mladé odchovance a dokonce i přivést na stadion výrazně více fanoušků než v minulých letech. Dokud tedy diváci na stadiony mohli. „Škoda, že jsme se nestihli doma poměřit s nejlepšími,“ mrzí kouče Rojku.

Jak jste spokojeni s předčasně ukončeným podzimem?

Určitě převládá spokojenost, hlavně s výkony doma. Myslím, že jsme hráli atraktivní fotbal, dalo se na to dívat, diváci začali chodit. Když jsme se dostávali do formy, tak soutěž vlastně skončila. Z tohoto pohledu je to malinko zklamání. Ale doma jsme předváděli kvalitní výkony.

Doma jste získali plný počet bodů, byli rozjetí a těšili jste se, jak přivítáte nejkvalitnější soupeře. Na to už ale nedošlo, štve vás to?

To mě mrzí hodně. Poslední dva zápasy jsme doma měli Slavičín a Hranice. To jsou podle mě asi dva nejkvalitnější mančafty. Škoda, že jsme se s nimi nemohli poměřit, konečně bychom viděli, jak na tom opravdu aktuálně jsme. Všechny domácí zápasy jsme jinak zvládli celkem s přehledem a je fakt škoda, že nás Slavičín a Hranice neprověřily.

Doma nejlepší v soutěži, venku jste ale z pěti zápasů čtyři prohráli. Promítla se do toho nezkušenost mladých hráčů?

S tím, že jsme zabudovali hodně mladých hráčů, určitě převládá spokojenost. V Přerově se opravdu vydařily ročníky 2000, 2001, máme tady i dva hráče z ročníku 2002. Zabudovali jsme je do kádru. Zatím ještě ale možná mají problém potvrzovat svou výkonnost. Doma jsme vyhráli, pak venku prohráli. To mě trošku mrzí. Některé výkony venku nebyly dobré, hlavně ve Vsetíně a Šumperku. Možná je za tím právě tato nezkušenost.

Jak se v současné složité době připravujete?

Když nám to v říjnu stopli, nechal jsem klukům dva týdny volno bez tréninku. Teď kluci trénují od 2. listopadu, posílám jim individuální plány. Je to celkem náročné, ale fotbal to nenahradí. Doufám, že to brzo skončí a že aspoň od prosince budeme moci v nějaké formě společně trénovat. Snad se příprava pak v novém roce normálně rozjede.

Jak konkrétně vypadají vaše individuální tréninky?

Hráči tam měli nějaké kontinuální běhy v celku, dráhové běhy se švihadlem, sklapovačky, kliky. Intervalové tréninky spojené s posilováním. Je to celkem dřina.

Chtěl byste jaro začít dle původních termínů? Nebo předpokládáte, že se budou podzimní kola dohrávat ještě někdy na přelomu února a března?

Je výhodou, že divize mají jen čtrnáct mančaftů, takže nám chybí sehrát de facto tři utkání. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a začneme normálně kolem 20. března. Nějaké predikce říkají, že se soutěž prodlouží o dva týdny v červnu. Doufám, že nebudeme hrát někdy na přelomu února a března. Raději bych hrál na kvalitních trávnících v červnu než v únoru na zmrzlé umělce.

Už máte naplánovanou zimní přípravu?

Já bych chtěl začít kolem 12. ledna. Máme na začátku března naplánováno i herní soustředění, takže by nám to brzký start soutěže i malinko zkomplikoval. Doufám, že začneme, jak máme.

Díváte se po nějakých posilách?

Uvidíme, jak se s vedením domluvíme, jaké budou ambice. Za mě by ještě minimálně dva hráči měli přijít. Nám hlavně chybí taková ta střední generace, kolem 26 let, aby se zvýšila konkurence. Nějaké hráče oslovíme, uvidíme, jak to dopadne.

A na jakých postech potřebujete posílit?

To je klasika. Střední záložník, útočník a stoper. Ta osa, kterou bychom potřebovali trošku vyztužit. Sice máme po Hranicích nejvíce vstřelených branek, ale nejvíc nás asi tlačí bota na pozici útočníka. Tam bychom potřebovali zvýšit konkurenci.

Mluvil jste o ambicích. Jaké budou pro jarní část sezony? Na prvního ztrácíte tři body…

To páté místo je zatím reálným obrazem naší kvality. Přivést ale nějaké body navíc z venku, tak jsme první. Ty rozdíly jsou tam malé. Stačí dvakrát, třikrát prohrát a jsme třeba dvanáctí. Ta tabulka je hrozně vyrovnaná a každý bod hraje velkou roli. Zůstáváme při zemi, bereme to s pokorou, jdeme zápas od zápasu a uvidíme, kde skončíme. Já chci ale pořád vyhrávat. Chci v těchto věcech v Přerově trošku změnit myšlení a zatím se mi to daří. Hlavně doma. V tomhle chceme pokračovat.