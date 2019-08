„Nežijeme z toho, co bylo, musíme makat dál a pracovat,“ má jasno trenér Tatranu Zbyněk Vinklar.

Po triumfu v krajském přeboru vyhlásil, že žádná velká obměna kádru rozhodně není v plánu. Bylo by však pošetilé vstoupit o patro výš zcela bez posil. Zvlášť když tým kvůli pracovním povinnostem opustila jedna z opor Tomáš Orava.

„Já klukům, co to vykopali, nechci brát možnost si divizi zahrát. Samozřejmě ale, že když jdete do vyšší soutěže, je potřeba tým okysličit a doplnit,“ uvedl Zbyněk Vinklar.

Všechovice tak získaly třeba opatovického střelce Jana Hostašu, který v posledních dvou sezonách nastřílel 29 soutěžních branek a ostrými pálil i během letní přípravy.

Další posilou ofenzivy bude Jakub Kapusta z Poličné, hodně si v Tatranu slibují také od Marka Staňka, který přišel z Nového Jičína. Ten však během léta laboroval se zraněným kolenem. Zadní řady by zase mohl vyztužit Jan Kuběna z dorostu Baníku Ostrava.

Je tedy jasné, že o místo v základní sestavě budou někteří hráči muset zabojovat, pokud nechtějí působit v okresním přeboru ve všechovickém B-týmu.

„Je tam možnost, že někteří kluci budou figurovat v B-týmu a postupně, třeba když bude nějaký problém, naskočí v áčku. Chceme, aby tam byla návaznost,“ vysvětlil Zbyněk Vinklar.

Ten byl během přípravy s nasazením hráčů během letního drilu spokojen. „Všechno šlo podle plánu. Trénovali jsme dost, prvních čtrnáct dnů jsme trénovali i s B-týmem, pak jsme to trošku rozdělili a brousili to více do kvality. Kluci chodili, tréninky je baví,“ pochvaloval si kouč.

Místo pikantního derby s Opatovicemi čeká na Tatran zajímavá konfrontace s Hranicemi.

„Určitě to derby bude, lidé se na to těší, přijde jich hodně, bude to super. Kluci se mezi sebou dobře znají,“ těší se i všechovický trenér. Hranice navíc označil jako největšího favorita na vítězství v divizi E.

Ta bude mít letos po reorganizaci soutěží novou podobu. Vytvořena byla třetí skupina, takže většinu týmů ze střední Moravy doplní i některé celky z jihu.

„Jsem zvědavý. Divizi E jsem celkem sledoval, vím, jaká to byla úroveň. Teď jsem v očekávání. Týmy Skaštice nebo Strání neznám. Bude to zajímavé,“ věří Zbyněk Vinklar.

A cíle nováčka? U Všechovic se dají přes nedávný postup očekávat vyšší než záchranářské ambice.

„Chceme se co nejdříve adaptovat a zachránit. Pak samozřejmě urvat co nejvíce bodů, ať můžeme protočit co nejvíce hráčů. A hlavně si to užít, hrát náš fotbal a bavit se jím,“ uzavřel Zbyněk Vinklar.

V úvodním kole divize E míří Všechovice v neděli do Šumperku.