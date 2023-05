Ten svým svěřencům vytýkal alibismus, zbytečné individuální chyby i málo týmové pojetí hry. „Vyloženě jsme soupeři darovali body. Tohle bylo utkání, které jsme si měli užít a suverénně vyhrát. Do dvacáté minuty to mělo být 3:0,“ kroutil Rolinc hlavou.

Ujala se však pouze Strašákova povedená rána ze střední vzdálenosti. Po chybě Vogla s Kozákem však přišlo rychlé srovnání. „Dostaneme gól a začneme hrát na schovávanou. Takový alibismus,“ nechápal František Rolinc.

Po změně stran sice hlavou vrátil Kozlovicím vedení Kostka, favorit ale nehrál v pohodě. V 64. minutě přišla ztráta Strašáka a trest v podobě vyrovnání Vaďury.

„Domácí hráli dlouhé balony, na to jsme byli připraveni. Vepředu mají Kasalu s Vaďurou, kteří nás přesto sestřelili. Trestali nás z parádní hry útočníků,“ uznal kozlovický lodivod.

Právě kapitán Bzence Petr Kasala v 90. minutě rozhodl o šokujícím triumfu pro domácí. Situaci ale předcházelo propadnutí Kyseláka na levé straně, dobrý centr a špatné vyběhnutí brankáře Kadlece.

To je comeback! Kadlec vychytal dvě nuly, oslavil derby i potomka

„Děláme hrubé chyby. Někteří hráči by se nad svými výkony měli zamyslet. Individuální chyby můžeme dělat, ale ne v takovém množství,“ řekl František Rolinc a nechtěl být konkrétní.

„Když vedeme, máme tam parádní úseky hry, soupeři kolikrát nepůjčíme míč a vše je v pořádku. Pak ale přijde nějaké špatné řešení situace, začneme vymýšlet, hrát si na větší fotbalisty, než někteří jsme, a soupeř nás potrestá,“ pokrčil trenér rameny.

Takřka vyhrané utkání tak Kozlovice na jaře už podruhé ztratily v samotném závěru. Gól z 90. minuty dal vzpomenout na prohru 1:2 na půdě Baťova.

„Bylo to skoro přes kopírák. Bavil jsem se po zápase v Bzenci s místními a ti uznali, že jsme byli fotbalovější. Ale soupeř to urval srdcem. My jsme mysleli, že jsme fotbalisti a přijde to samo. O tom se bavíme celé jaro. Nefunguje nám to kolektivně,“ uzavřel František Rolinc.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu v Olomouckém kraji

TJ Slovan Bzenec – FK Kozlovice 3:2 (1:1)

Branky: 18. Zůbek, 64. Vaďura, 90. Kasala – 10. Strašák, 52. Kostka.

Rozhodčí: Potiorek – Krupa, Štipčák. ŽK: Bílý, Zůbek, Žák – Vítek, Smolka, Řehák. Diváci: 220.

Kozlovice: Kadlec – Vítek, Kostka, Řehák, Kyselák – Kozák (70. Smolka) – Kaďorek, Skopal, Strašák, Vogl – Galetka (78. Olšanský). Trenér: Rolinc.