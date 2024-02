Fotbalisté divizních Kozlovic zvítězili v předposledním přípravném utkání na Břidličnou 4:2. Druhý tým skupiny E nad předposledním týmem skupiny F vedl už 4:0 a neproměnil penaltu. V závěru polevil a dvakrát inkasoval.

Fotbalová příprava: TJ Sokol Čechovice - FK Kozlovice, únor 2024, umělá tráva v Prostějově | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Zápas jsem bral jako generálku, protože nás čeká teď Uničov, který je kvalitním třetiligovým týmem a bude to o tom, zjistit, jak na tom jsme. Proti Břidličné jsme naprosto dominovali, hráli jsme, jak si představuji, zisk v bloku, presink a okamžitě nahoru do rychlých věcí. Výkon se blížil ideálu. Za stavu 4:0 jsme nedali penaltu a v posledních patnácti minutách jsme polevili v koncentraci a dostali jsme dva góly. To budu hráčům vyčítat. Jinak měl zápas vysoké parametry a soupeře jsme k ničemu nepustili,“ hodnotil trenér David Kobylík.

Kde a kdy odehrají Kozlovice poslední utkání s Uničovem je prozatím v jednání. Hledají se varianty, aby se duel mohl uskutečnit na přírodní trávě.

FK Kozlovice - Břidličná 4:2

Branky Kozlovic: Vyhlídal 2, Smékal, Michl

Kozlovice: Obzina - Olšanský, Kostka, Řehák, Vítek - Vyhlídal, Smékal, Kozák, Skopal, Smolka - Michl. Střídali: Kadlec - Ilík. Trenér: David Kobylík.