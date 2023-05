/FOTO + VIDEO/ V dobře padnoucím obleku dorazil na svou domácí premiéru na lavičce Přerova nový hlavní kouč divizní Viktorky Petr Bogdaň. Za vše mohla středeční vysoká výhra 4:0 v Bzenci. „Před zápasem s Bzencem jsem kluky zkusil trošku namotivovat a odlehčit atmosféru před utkáním. Dal jsem sázku, že pokud vyhrají, odtrénuji první domácí zápas v kvádru,“ vysvětloval trenér.

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov proti FC Zbrojovka Brno B | Video: Deník/Ivan Němeček

Zápas se Zbrojovkou v teplém jarním počasí nakonec odkoučoval v košili, která však druhou výhru nepřinesla. Přerované byli v sobotu horším týmem a padli 1:3. Tradice se tak z formálního outfitu nestane. I když mohla.

„Bylo něco ve hře taky do Kozlovic. A nebo by se z toho stalo vítězné sako a zůstalo by. Štěstí nám ale nepřineslo,“ pokrčil Petr Bogdaň rameny.

Zbrojovka doma nechala posily z A-týmu, který v neděli čekal duel v Liberci, i bez nich ale hosté soupeře až na krátký úsek prvního poločasu přehrávali.

„Nepřijel nikdo z áčka, přesto přijel kvalitní mladý soupeř. A prokázal to. My mu nabídli tři góly po našich zbytečných chybách,“ ohlédl se Petr Bogdaň.

Skóre otevřel už v sedmé minutě Sedlák po dobré průnikové přihrávce Australana Sawalhy. Herní převahu korunovala Zbrojovka po změně stran, kdy na 0:2 zvýšil sám Sawalha a na 0:3 upravil střídající dlouhán hostů Daniel Kolář.

Čestný úspěch zaznamenal po rohovém kopu v závěru Martin Repček. „V této fázi jsme rádi aspoň za tu branku ze standardní situace v závěru,“ přiznal Petr Bogdaň.

Pár dobrých možností si Přerovští během soboty vytvořili, většinu zápasu ale hráli bez míče a na vlastní polovině hřiště.

„Chtěli jsme hrát z bloku, čekat na ztrátu míče a chodit rychle do protiútoku. Zbrojovka nepřepínala úplně dobře do obrany, chtěli jsme toho využít. Nějaké náznaky šancí tam po stranách byly, kdyby se něco dohrálo gólově, mohlo to vypadat jinak,“ řekl Bogdaň.

Přerov tak zatím klid do dalších bojů nezískal, od posledního 1. HFK Olomouc jej v tabulce stále dělí šest bodů.

„S tímto mladým mančaftem se chceme co nejrychleji zachránit, ať na kluky není tlak, rozvíjí se a pak se ukáží třeba i ve vyšších soutěžích,“ uzavřel Petr Bogdaň.

Teď už se Přerované budou chystat na derby v Kozlovicích.

1. FC Viktorie Přerov – FC Zbrojovka Brno B 1:3 (0:1)

Branky: 89. Repček – 7. Sedlák, 62. Sawalha, 83. Kolář.

Rozhodčí: Broskevič – Vychodil, Bašný. ŽK: Kocian. Diváci: 146.

Přerov: Mikeš – Kratochvíl (79. A. Kocian), D. Kuča, Javora, Řezník – V. Kocian – Masný (63. Otáhal), Mirvald, Repček, Vyroubal (79. Pistovčák) – Kašpárek (46. F. Kuča). Trenér: Bogdaň.