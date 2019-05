„Těšili jsme se a jsme rádi, že jsme jim to vrátili. Prohrát 1:2 s Přerovem, který v té době nebyl dobře naladěný, to bylo neakceptovatelné,“ měl jasno útočník Kozlovic Adam Galetka.

Podceňovaná Viktorka nicméně začala aktivně, Zimčíkův přímý kop jen těsně minul bránu Konečného. Vlastně se poměrně dlouho hrála naprosto vyrovnaná partie. Pak ale přišla chyba hostů ve středu hřiště, kterou potrestal Jaroslav Baculák.

„Prvních deset, patnáct minut byl Přerov podle mě lepší. Pak jsme dali první gól, zvedlo se to a zatlačili jsme je,“ ohlížel se Adam Galetka.

Právě nejlepší střelec Kozlů zvyšoval po rohovém kopu ve 36. minutě trošku šťastně na 2:0.

„Samozřejmě to bylo se štěstím. Po rohu tam byl odražený balon, vracelo se to zpátky, na dlouhou nohu jsem dojížděl do brány a zaplaťpánbůh to tam spadlo,“ oddechl si Galetka.

„Do zápasu jsme vstoupili určitě dobře. Spíš mě mrzely chyby při druhém a třetím gólu po standardkách, i když dle mého názoru u branky na 2:0 byla jasná ofsajdová situace,“ upozornil hostující trenér Richard Švehlík.

Druhý gól ale platil a jako by Přerovany položil ještě více. „Těžko se to hodnotí, protože si nemyslím, že jsme dnes byli horším týmem. Rozhodly chyby, které nás potápí celou dobu. Něco si řekneme v šatně a jsme schopni to plnit pětadvacet minut. Nevím, co se nám pak odehrává v hlavách. Dostaneme gól a zápas zabalíme,“ kroutil hlavou kapitán Viktorie Ondřej Václavíček.

Ve 40. minutě se po dalším centrovaném míči prosadil domácí stoper Alex Řehák a hosté mohli být rádi, že Kyselák do šatny ve stoprocentní šanci nechal vyniknout brankáře Sohlicha.

ŽÁDNÝ „LIVERPOOLSKÝ“ ZÁZRAK

Po změně stran domácí tlak opadl. Žádný „liverpoolský“ zázrak se ale v Kozlovicích nestal. Přerované se zmohli pouze na snížení v 82. minutě, kdy se míč ve vápně odrazil k Bubeníkovi, který nekompromisně snížil.

„Gól jde na mě. Byla tam střela, já jsem to tečoval a bohužel z toho byl gól,“ popisoval útočník Kozlů Adam Galetka.

Jeho tým i tak mohl slavit poměrně poklidně vítězství v ostře sledovaném derby.

„V první půlce jsme vytěžili z minima maximum. Ve druhé jsme si těch šancí vytvořili dost na čtvrtý gól. Myslím si, že Přerov dopředu neměl sílu dát nám další góly, takže se to dohrálo celkem v klidu,“ zhodnotil duel kouč Kozlovic Roman Matějka.

Sváteční den skutečně přinesl sváteční atmosféru a hlavně diváckou návštěvu, kterou si hráči vychutnali plnými doušky. A to i ti přerovští.

„Kulisa byla super, přišla nás podpořit i mládež z Viktorky. Určitě bylo víc lidí na straně Kozlovic, ale atmosféra super,“ přitakal Ondřej Václavíček.

Přerov ale kromě prohry musel po utkání skousnout další nepříjemnost. Ústí doma porazilo 4:2 Heřmanice a přiblížilo se předposlední Viktorce na rozdíl čtyř bodů.

„Nemůžeme čekat, že Ústí bude celou dobu prohrávat. My musíme něco vyhrát. Jestli se nám to nepodaří, tak v téhle soutěži nemáme co dělat,“ nebral si servítky přerovský kapitán.

Kozlovice si naopak připsaly třetí výhru v řadě a zdá se, že na jaře konečně získávají očekávanou herní pohodu. Tu mohou potvrdit v neděli, kdy doma hostí od 17 hodin poslední Ústí. Přerov zabojuje o body v sobotu ve Vsetíně.

FK Kozlovice – 1. FC Viktorie Přerov 3:1 (3:0)

Branky: 13. Baculák, 36. Galetka, 40. Řehák – 82. Bubeník. Rozhodčí: Fabeš – Dudek, Broskevič. ŽK: Nekuda, Vogl, Schlehr, Konečný – Koplík, Kocian, Václavíček. Diváci: 850.

Kozlovice: Konečný – Vogl, Král, Řehák, Heger – Z. Matějka, Schlehr, Baculák (65. Stratil), Kyselák (70. Chudoba) – Galetka, Nekuda (80. Brabec). Trenér: Roman Matějka.

Přerov: Sohlich – Hrabal, Václavíček, Dlouhý, Bubeník – Koplík, Šlajs, Kocian (78. Bielko), Zimčík – Havlíček (63. Blažkovský), D. Chuda (63. Berky). Trenér: Richard Švehlík.