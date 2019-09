FOTOGALERIE / Podle zápisu takřka 700 diváků sledovalo nedělní fotbalovou bitvu o Přerov v Kozlovicích. Hostující Viktorka v něm dokázala favoritovi vzdorovat pouze 45 minut. Pak dostala gól do šatny a po změně stran druhý úder, který jí definitivně vzal vítr z plachet. Kozli naopak přidali ještě dvě branky a zaslouženě zvítězili 4:0.

Fotbalisté FK Kozlovice (ve žlutém) proti 1. FC Viktorie Přerov | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to úžasné. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Celý týden pro nás byl speciální, připravovali jsme se na to víc než na jiný zápas. Pro nás je to krásné,“ tlumočil pocity v kozlovické kabině stoper Alex Řehák, který po změně stran zvyšoval po centru Přikryla a hlavičce Galetky ve 49. minutě na 2:0.