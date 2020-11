Proč by taky měl, tým prošel obměnou na trenérském postu, kádr doznal změn a stále patří ke špičce divize. „Hrát bez diváků by ale pro nás nemělo žádný smysl, protože my to nehrajeme pro reklamní partnery nebo televizi,“ předjímá předseda Kozlů Lubomír Korytko.

Jak jste spokojen s výsledky Kozlovic po neúplném podzimu?

Přišel nový trenér a noví hráči, to mužstvo si musí sednout. Takže s výsledky jsem vcelku spokojený. Jsme na šestém místě a na prvního ztrácíme čtyři body. Pro nás to není teď až tak podstatné. Soutěž se nedohrála, nevím, jak by se to vyvíjelo dál. Pomalu si to sedá a doufám, že půjdeme ve šlépějích Romana Matějky, pod jehož vedením tým dosahoval dobrých výsledků.

S působením nového trenéra Vlastimila Chytrého panuje spokojenost?

S Vlasťou Chytrým je spolupráce na dobré úrovni. Komunikace mezi námi probíhá v pořádku. Výtky od něho směrem ke klubu ani od vedení klubu směrem k němu nejsou. Je to zatím krátká doba, Roman Matějka tady působil šest let. Je to ale na dobré cestě. U týmu zůstává určitě dál.

Už máte prý i naplánovanou zimní přípravu. Jak bude vypadat?

To se uvidí podle situace, kdy se vůbec začne trénovat. S tím, jak je ten systém teď nastavený, nejsem moc velký optimista.

Byli jste naštvaní, když vedení svazu rozhodlo o předčasném konci podzimu?

Ze začátku tam samozřejmě byly emoce, protože vývoj situace byl, jaký byl. Byl jsem ale spíš zklamaný z toho, když zavřeli profesionální sporty. Pro ty hráče je to obživa, chodí v podstatě do zaměstnání. Fabriky taky zavřené nebyly, lidé chodí do práce a potkávají se tam ve větším množství. Tohle rozhodnutí ze strany vlády podle mě nebylo moc šťastné. Pro nás samozřejmě bylo zklamání to, že se divize nedohrála, ale musíme přistoupit na přijatá opatření. Uvidíme, jak to bude dál.

Mělo by smysl hrát nižší soutěže bez diváků?

Pokud bychom se měli rozhodovat, jestli hrát dál bez diváků, já bych byl proti tomu. Takhle jsme hráli ve Všechovicích a bylo to hrozné. Přijedete někam, kde se to hraje pro diváky, a tam nikdo není. Pro nás by to nemělo žádný smysl, protože my to nehrajeme pro reklamní partnery nebo televizi. Hrajeme to pro diváky, pro radost z toho, že lidé se na to přijdou podívat. Šlo by jen o to dohrát tabulku, dobře. Ale smysl toho našeho působení na fotbalové mapě by se úplně vytrácel.

Podzim by se mohl předehrávat ještě před prvními jarními koly na umělých trávách. Byl by to pro vás problém?

Zbývá nám dohrát tři kola, což není pak v jarní části takový problém. Horší to je pro další soutěže, jako je MSFL. Samozřejmě, že lepší je ten fotbal hrát na trávě, ne na umělém povrchu. Když nebude zbytí, tak pro nás bude důležité, abychom se domluvili se soupeři. Máme dohrávat tři kola a doma máme hrát se Slavičínem a HFK Olomouc. Tyto týmy umělku mají, my ne. Museli bychom se domluvit na změně pořadatelství.

Kdyby to nevyšlo, už jste řešili, kam byste jezdili na umělý trávník?

Tohle jsme zatím neřešili. Dalším problémem ale je, že v Přerově je jedna umělka na trénink, kam se všechna mužstva nevejdou. My už jsme se nedomluvili se Spartakem v minulém roce. Jezdili jsme trénovat do Hulína nebo do Chropyně.

Neuvažovali jste o vybudování umělky ve vašem areálu v Kozlovicích?

Je to naším záměrem, výhledově do roka nebo do dvou. Bavili jsme se o dvou lokalitách, kde by to šlo postavit. Na louce hned za hlavním hřištěm to ale nelze vybudovat, protože je to v záplavovém pásmu Bečvy a ochranném pásmu Žebračky. To stavební úřad vyloučil. Ve druhé lokalitě za tréninkovým hřištěm zase zasáhlo Povodí Moravy. Nesmí se tam vytvářet ploty a překážky toku Bečvy. Jedinou možností zůstává plocha u tréninkového hřiště. Ale bylo by to hřiště čistě na trénink, hrát by tam mohly jen přípravky a mladší žáci. Vychází to na rozměr 35 krát 65 metrů umělé trávy. Nic jiného nám nezbývá, jinde už prostor nemáme. A jezdit pořád do Chropyně nebo Hulína je pro nás časově i ekonomicky náročné.

Když mluvíme o hřištích, to hlavní nedávno zatopila řeka Bečva. Napáchala na trávníku nějaké škody?

Měl jsem z toho větší obavy. Voda se na hřiště samozřejmě dostala, ale nepřetekla přes valy, takže nedošlo k zabahnění trávníku. Když Bečva opadla, tak se voda z hřiště vypustila přes speciálně vybudovanou výpusť. Na hřišti zůstaly minimální škody. Trošku zabahněné střídačky a dvě díry ve valech, kudy voda přitekla.

Fotbalovým Českem aktuálně hýbe kauza Berbr. Vy jste měl několikrát možnost okusit jednání s vysoce postavenými činovníky fotbalové asociace. Jak situaci vnímáte?

To je jenom vrchol toho, kam to celé spělo. Já jsem byl na valné hromadě asi třikrát. Vždy, než se tam jelo, tak se moravské kluby setkaly a probralo se, o čem se bude na valné hromadě jednat. Když jsem se ale bavil s delegáty z české strany, někteří ani nevěděli, kvůli čemu na valnou hromadu jdou. Jen šli hlasovat, jak měli. Česká strana byla ovládána panem Berbrem. Tam to bylo vždy jednoznačné – co řekl, tak to bylo. Fotbal byl řízený nesprávným směrem. Já jsem vůči tomu měl výtky, ale nikdy se nic změnit nedalo. Věřím, že tohle posune český fotbal někam jinam. Ale mám mírné obavy, protože teď na fotbal bude každý zhlížet jako na nějakou žumpu, což se projeví po všech stránkách. Sponzoři nebudou chtít do fotbalu dávat peníze. Na druhou stranu, jsou tady i lidé, kteří do fotbalu patří. Snad se ta situace vyčistí a fotbal se dostane tam, kam u nás jako sport patří.

Myslíte, že by se mělo vyměnit kompletní vedení FAČR včetně předsedy?

Musí se najít lidé, kteří by to chtěli dělat. Každý říká, ať všechny vyhází, ale když řeknete A, musíte mít i B. Kým je nahradíme? Většinou převládá názor, že by se mělo začít odspodu, od okresních fotbalových svazů. Třeba tady v přerovském okrese vede fotbalový svaz člověk, kterému já fandím a věřím (předseda OFS Přerov Roman Páral, pozn. red.). Ale v Čechách měl pan Berbr své lidi už od okresních fotbalových svazů. Ti volili podle něj a dopomáhali mu k tomu, aby to celé mohl řídit.