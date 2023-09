„Vítězství je absolutně zasloužené, ale cesta k němu byla trnitá. Ukázalo se, kde máme obrovskou slabinu. Tím je chování hráčů v šestnáctce soupeře,“ kroutil hlavou David Kobylík po šesté výhře v řadě.

Komerční „hnus“, nebo příjemné oživení? Hlasujte o nových dresech Zubrů

Totální dominance v první půli

Hlavně v prvním poločase předváděl jeho tým výkon hodný lídra tabulky a úřadujícího šampiona. „To byla totální dominance. Dlouho jsem neviděl jakékoliv mužstvo hrát tak dominantně. Domácí se za 45 minut nedostali ani jednou do naší šestnáctky,“ byl Kobylík nadšený.

„To nebylo nadšení. Jen jsem koukal, co kluci předváděli. Na druhou stranu to odkrylo naši velkou slabinu v koncovce, navíc nám chyběl vepředu Petr Nekuda,“ řekl kozlovický lodivod.

Ze ždímání soupeře tak vzešel místo několika pouze vedoucí gól Radka Smékala do šatny. O chvíli později navíc domácí Skyba vyfasoval první červenou kartu.

„Popravdě jsme nevěděli ani my, ani domácí, za co červenou kartu dostal. Bylo tam lehké pošťuchování, nejspíš kopl našeho hráče v přerušené hře. Hlásil to pomezní,“ pokrčil rameny David Kobylík. „Jeden hráč Baťova se mě ptal, co tam budou druhou půlku dělat,“ tlumočil.

Hned po změně stran navíc musel po druhé žluté kartě do sprch i baťovský Kadlec. Tam se vše obešlo bez protestů provinilce. „Malé napětí mezi oběma lavičkami bylo, ale žádná válka mezi mančafty. Soupeř byl naštvaný na rozhodčího, ale co mám zprávy, delegát souhlasil s oběma červenými kartami,“ prozradil hostující trenér.

Odchovanec Kozák vyrostl v nepostradatelného. V záloze hrát nechtěl

Velká křeč

Místo výprasku pro dvojnásobně oslabeného soupeře však přišlo velké trápení ve druhém poločase. A co víc, neuvěřitelné srovnání domácích.

„Mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát, najednou se soupeř i v devíti dostal k jednomu centru do vápna a byl z toho gól. Vše kvůli naší nekoncentrovanosti a ledabylosti. V té chvíli začala obrovská křeč,“ řekl Kobylík. „Domácí byli v euforii, v devíti bránili na vápně a totálně to zavřeli, čemuž rozumím. Musím ocenit jejich heroický výkon.“

Až stoper David Kostka, který je zlínským odchovancem, vysvobodil hostujícího favorita. Přesně trefeným přímým kopem v 82. minutě.

„Umí to kopat, má dobrou střelu. Museli jsme mu ale poupravit rozběh. Zase už se na to stavěl špatně. Zakřičel jsem na něj, ať to zkusí, jak jsem mu říkal na tréninku. A trefil to parádně,“ pousmál se David Kobylík.

Kozlovice tak odvezly skutečně vydřené tři body a nadále zůstávají stoprocentní coby jediný tým napříč moravskými divizemi.

SK Baťov – FK Kozlovice 1:2 (0:1)

Branky: 53. Tkáč – 45. Smékal, 82. Kostka.

Rozhodčí: Petrásek – Habermann, Čampišová. ŽK: Bršlica, Medek, Buchta, Sotolář, Lendler – Olšanský, Smékal, Skopal, Slatinský, Obzina. ČK: 48. Skyba, 46. J. Kadlec (po 2. ŽK, oba Baťov). Diváci: 260.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek (87. Vogl), Smolka, Olšanský, Kozák, Vyhlídal (77. Slatinský), Skopal. Trenér: Kobylík.