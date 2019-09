„Byl to zápas o jednom gólu, štěstíčko se tentokrát přiklonilo na naši stranu a důležité body máme doma,“ oddechl si hrdina utkání.

Ve 41. minutě si na levém křídle dobře počínali Schlehr a Strašák, Michal Šrom pak zpoza vápna utáhl střelu na zadní tyč.

„Straša mi to posunul na dlouhou nohu, tím mi získal čas. Zkusil jsem to vypálit, jak to zkouším na tréninku. Konečně to tam zapadlo, byl to jeden z těch povedenějších gólů v mé kariéře,“ usmíval se 31letý křídelník Kozlovic, který má na parádní trefy z dálky snad patent. Levou i pravou.

Tentokrát zůstala jeho branka jedinou, přestože domácí měli šancí ke skórování více. Herní převaha však na podmáčeném bahnitém terénu k většímu náskoku nevedla, soupeřovy občasné výpady však dokázala řešit obrana v čele se spolehlivým Konečným v bráně.

„Soupeři jsou většinou zalezlí, my jsme na baloně a hrajeme do plné obrany. Je super, že dnes jsme odčinili porážku z minulého týdne z Nových Sadů. Snad se zase vrátíme na vítěznou vlnu,“ přeje si Šrom.

Jednoduché to ale nebude. Bránící protivník na Kozlovice rozhodně nečeká v dalším kole, kdy zajíždí na půdu druhého Hodonína. Ten Michal Šrom dobře zná z loňské sezony ve 3. lize. „Kvalitu a zkušenost určitě mají. Bude to jeden z mála mančaftů, který proti nám bude hrát fotbal,“ předpokládá. „Jedeme tam bodovat. Bude to vyrovnaný zápas,“ uzavřel Michal Šrom.

Hodonín je druhý se 13 body, Kozlovicím patří se 12 body čtvrté místo. „Po prohraném zápase venku jsme potřebovali znovu bodovat, byla to nutnost. V Hodoníně by se nám se dvěma ztrátami v zádech hrálo špatně,“ přidal svůj pohled trenér Kozlů Roman Matějka.

FK Kozlovice – FC Strání 1:0 (1:0)

Branka: 41. Šrom. Rozhodčí: Švehla – Fabeš, Malimánek. ŽK: Král, Štřelec, Schlehr – Michalec, Ondřejka. Diváci: 210.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Kostka, Řehák – Král – Chudoba (72. Vogl), Schlehr, Strašák (83. Baculák), Z. Matějka, Šrom – Nekuda (90. Galetka). Trenér: Roman Matějka.