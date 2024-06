„Nemám v plánu utíkat z boje. Máme co napravovat,“ má jasno David Chuda. Jasno ale nemají někteří přerovští hráči. Vybraní mladíci Viktorky by mohli být zajímavým zbožím pro divizní celky. Co se tedy v nejbližších dnech bude v přerovském klubu dít?

„Musíme zasednout, pobavit se otevřeně, kdo bude chtít za jakých podmínek zůstat. Stojím o své kluky, chci, aby zůstali. A chci mančaft doplnit,“ hlásí David Chuda.

Nevyhnutelné odchody

Jisté je, že v Přerově nebudou pokračovat hráči, kteří nepatří 1. FC Viktorie Přerov. Jde o brankáře Petra Kratochvíla, křídelníka Daniela Horáka, dále pak útočníka Pavla Janyšku a akvizice z Želatovic Jakuba Brauna a Tomáše Čtvrtníčka.

Tomáš Čtvrtníček Přerov k záchraně nedovedl.Zdroj: Deník/Jan PořízekHorák, Braun a Čtvrtníček byli na jaře stabilními členy základní sestavy, je jasné, že klub bude potřebovat tyto díry zalepit.

„Chce to dva, tři rozdílové zkušené chlapy, kteří mančaft pozvednou. Pokud bychom takové fotbalisty měli, běhavost mladých hráčů kolem by tomu dala šťávu. A byl by to Přerov, na který budeme pyšní,“ dobře ví David Chuda.

Jenže podaří se na takové borce sehnat finanční prostředky? A půjde to už pro následující ročník v krajském přeboru? Také vedení klubu čeká spousta práce a rozhodování.

„Nemyslím si, že kádr, který momentálně máme k dispozici, bude stačit na ovládnutí krajského přeboru. Někteří hráči odchází, protože nechtějí hrát v krajském přeboru. Takže by opravdu zůstalo jen mládí, proto přemýšlíme o doplnění zkušenějšími hráči,“ potvrdil i Břetislav Holouš.

Nedá se však očekávat, že Přerov bude v krajském přeboru hráče výrazně přeplácet, filozofie klubu je dlouhodobě postavená na prostoru pro mladé odchovance v A-týmu.

Návraty zkušených

Fotbalisté Přerova (v bílém) v utkání s Novými Sady. Michal ZimčíkZdroj: Deník / Jan PořízekDva příchody už jsou přeci jen „upečeny“. Vrací se zkušení borci - Michal Zimčík a Martin Bielko. Viktorka by ale potřebovala další kvalitní hráče. V minulosti tým několik rozdílových borců měl, hráči jako Kašpárek, Mirvald, Koryčan, Dittmer či Beňa zamířili do MSFL.

„Mrzí mě, že tady nejsou fotbalisté, kteří za Přerov hráli rok, dva, tři zpátky. Ale nemůžeme jim bránit v posunu do vyšší soutěže. Bohužel jsme to podcenili, nedoplnili to tak, jak by se slušelo a patřilo. Výsledkem je pád do krajského přeboru,“ spočítal si David Chuda.

Fotbalisté Přerova (v bílém) proti Brumovu. Martin BielkoZdroj: Deník / Jan PořízekPrávě nezkušenost se ukázala jako faktor, který Přerovanům zlomil vaz. Hrozba sestupu svázala celek plný mladých odchovanců natolik, že elán a fotbalovost byly z velké části pryč. Když už bylo o sestupujícím jasno, vyhrála Viktorka rázem oba poslední zápasy soutěže.

„Strašně mě mrzí, že jsme takto nehráli trošku dřív. Dobrá hra, jde vidět, že jakmile se nám rozvážou nohy a opadne tlak, v klucích to je. Nějak to v nich musíme probouzet,“ dobře ví i David Chuda.

„Soutěž jsme dohráli se ctí. Rozloučili jsme se hořko-sladce. Ukázalo to ale nějaký charakter a toho si vážím. Sezona je ale hodnocena samozřejmě extrémně neúspěšně,“ uzavřel kouč.