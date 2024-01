Chybět nebude ani týmové soustředění ve Valašském Meziříčí na přelomu ledna a února. „Pochvalujeme si to. Kluci to znají už z mládeže. Vše tam máme po ruce a velice blízko, bude to super,“ věří trenér.

Přerované začali se zimní přípravou jako jedni z prvních v rámci amatérských soutěží – prakticky stejně jako prvoligové týmy. „Jsme mladí, potřebujeme trénovat a v Přerově to tak bylo vždycky, alespoň u týmů, u kterých jsem působil já. Jsem za to rád a věřím, že máme náskok,“ říká přerovský kouč David Chuda.

Bez Kudličky

Zimní dril v Přerově neabsolvuje brankář Ondřej Mikeš, který se vrátil do 1. SK Prostějov. Mladý křídelník Tomáš Otáhal jde na operaci s kolenem a velkou ztrátou je pro Viktoriány odchod Jana Kudličky, který by se měl vrátit do Brodku u Přerova, nebo zamířit do Dubu nad Moravou.

Malý otazník visí kvůli zranění nad kapitánem Viktorem Kocianem. Středopolař zatím trénuje individuálně. „Podzim dohrával s velkým sebezapřením. Věřím, že na první mistrovské utkání bude v pořádku,“ doufá Chuda.

Vysněná posila

Ten si nejvíce slibuje od asi největší zimní posily. Měl by se jí stát Tomáš Čtvrtníček. Ofenzivně laděný fotbalista strávil poslední sezony v Želatovicích, kde pravidelně patřil mezi nejlepší střelce krajského přeboru.

„Byl to můj vysněný přestup. Konečně se to podařilo. Čtvrtňa mi sliboval, že až jednou budu Přerov trénovat, tak sem přijde. V létě to ještě neklaplo, teď už ano. A já věřím, že pro nás bude hrozně důležitý,“ přeje si David Chuda.

V aktuálním ročníku je Čtvrtníček s 16 góly třetím nejlepším střelcem krajského přeboru. Jak se Viktorce podařilo nejlepšího střelce Želatovic přivést?

„Bylo to extrémně náročné. Želatovice hrají nahoře a Tomáš je tam skoro bůh, pomalu mu tam staví sochu. On sám to tam má hodně rád a je to pro něj výstup z komfortní zóny. Všichni jsou tak nějak zvědaví, jak mu to o soutěž výš půjde. A já jsem přesvědčený, že dobře,“ zopakoval Chuda.

Kouč Vinklar je zpět ve Všechovicích. Řeší náhradu za zraněnou oporu

Kromě šance zahrát si poprvé v kariéře divizi zvítězila dobrá známost. „No, penězi to tady v Přerově nebylo. Myslím, že přišel díky tomu, že se známe hodně dlouho a je mezi námi kamarádské pouto,“ dodal Chuda.

„Jo, je to určitě kvůli Davidovi,“ potvrdil Tomáš Čtvrtníček. „Jednou jsem mu to slíbil. Poprosil mě, jestli mu pomůžu, tak jsem tady,“ dodal 28letý fotbalista.

V Želatovicích prý nakonec s puštěním svého klenotu do Přerova neměli problém. „Jsou také názoru, že by se hráči měli posouvat výš. Přijali to v pohodě,“ řekl Čtvrtníček.

Ten může hrát na křídle, pod hrotem i na hrotu útoku. Otázka, co mu bude sedět o úroveň výše. „Vůbec netuším, jaká to bude změna oproti kraji. Uvidíme. Teď je to hodně náročné, hodně běháme, bude to dlouhá zimní příprava. Určitě je tady kvalita, aby se divize zachránila,“ má jasno Tomáš Čtvrtníček.

Další posily? Budou

Tým by v Přerově měli doplnit další dva hráči včetně nového brankáře. „Čekáme na ještě jedno až dvě další jména, u kterých by šlo o hotové hráče se zkušenostmi z vyšší soutěže. Hledáme stopera a středního záložníka,“ prozradil David Chuda.

„I kdyby se to nepovedlo, jsem s týmem spokojen. Posílili jsme brankářem, hráčem na levý kraj a Tomášem Čtvrtníčkem,“ uzavřel přerovský lodivod.

Přípravná utkání 1. FCV Přerov

Přerov – Hlubina (SO, 14.00, UT Chropyně)

Přerov – Čechovice (27.1., 14.00, UT Chropyně)

Vítkovice – Přerov (31.1., 18.00, TC Vista Ostrava)

Bělotín – Přerov (3.2., 15.00, UT Hranice)

Přerov – Želatovice (10.2., 14.00, UT Chropyně)

Břidličná – Přerov (17.2., 13.00, UT HFK Olomouc)

Zlín U19 – Přerov (24.2., 10.00, UT Zlín)

Bohumín – Přerov (2.3., 15.00)