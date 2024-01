„Bylo to pro mě překvapení. Nevěděl jsem o tom, minulo mě to. Když přišel do šatny, mladší kluci zbystřili, dobře věděli, o koho jde,“ usmívá se přerovský kouč David Chuda.

Horis už rozdával podpisy

Řeč je o levém záložníkovi Danielu Horákovi. Ten má na svém YouTube kanálu kromě videí s fotbalovou tematikou přes 130 tisíc odběratelů a jeho nejslavnější videa mají přes půl milionu zhlédnutí. Jedno z posledních je z výletu do Miami za Lionelem Messim. Úspěch a milionová čísla sklízí i na síti Tik-Tok.

Zdroj: Youtube

„Největší poprask to vzbudilo u naší mládeže. Když ho mládežnici viděli, spadla jim brada, chtěli se fotit a sbírali podpisy. Třeba se zvedne i návštěvnost a když vyhrajeme, Horis udělá pár fotek v přerovském dresu s fanoušky,“ zavtipkoval David Chuda.

Ale zpět k fotbalu. „Samozřejmě, že kvůli tomu ho do Přerova nebereme. Je pro nás nejdůležitější, aby odváděl dobrou práci na hřišti. Když bude dobrá atmosféra, bude se dařit, pro Viktorku jen dobře, když klub půjde někde vidět,“ dodal Chuda.

Pětadvacetiletý odchovanec Zlína kopal i v Holešově, MSFL si zahrál v dresu Otrokovic, proti Přerovu naskakoval v divizi za Vsetín. Za sebou má štaci v Rakousku, kde však přišlo zranění. A tak podzim strávil Horák v Bystřici pod Hostýnem.

„Šly na něj dobré reference, šel nahoru zápas od zápasu a ke konci podzimu byl klíčovým hráčem,“ komentoval přerovský trenér. „Jde o soutěž výš, ale věříme, že to zvládne. Je to poctivý typ fotbalisty, splní si svoje dozadu, je na tom dobře kondičně, běhavý, má dobrý centr. Dostane prostor, aby se aklimatizoval. Jestli nastoupí v základní sestavě, záleží jen na něm,“ dodal.

Chytal pod Trpišovským

Petr KratochvílZdroj: www.jihoceskyfotbal.cz

Pokud se Přerov s Bystřicí pod Hostýnem dohodne, do divize zamíří ze stejného celku s Horákem ještě jedno zajímavé jméno. Brankář Petr Kratochvíl, který by v 36 letech mohl do mladého týmu Viktorie přinést zkušenosti.

„Jsou s dalším gólmanem Bělkou výkonnostně pro nás zatím nastejno. Měli by vytvořit dvojici, která se ze začátku bude střídat. A uvidíme, jestli si někdo vydobyje pozici jedničky,“ nastínil David Chuda. „Umí řídit mančaft. Na hřišti mluví, řve, vypadá jistě. Nejpodstatnější pro nás bude, aby nedělal chyby,“ dodal.

S fotbalem Kratochvíl začal v Motorletu Praha a divizi chytal už v dorosteneckém věku. Postupně prošel Jirny, Střížkovem, Vlašimí, třetiligovou Čížovou a dostal se dokonce do kádru druholigové Viktorie Žižkov, kde kryl v roce 2011 záda Tomáši Vaclíkovi. Asistentem trenéra Pulpita byl tehdy Jindřich Trpišovský.

„Tenkrát jsme byli našlapaní. Dařilo se nám, postoupili jsme do ligy. A oslavy byly bouřlivé,“ vzpomínal Petr Kratochvíl dříve v rozhovoru pro Deník. „S Jindrou Trpišovským si občas napíšeme. Úspěch mu přeji, protože sláva mu nijak nestoupla do hlavy, zůstal úplně normální,“ zmínil také.

Druholigový start si však nepřipsal a do ligy to nedotáhl. V dresu Českého Brodu si zachytal také MSFL a přes Nivnici se dostal do Bystřice pod Hostýnem. Bude jeho novým angažmá divizní Přerov?

„Oba hráči uspěli na zkoušce a určitě s nimi počítáme do kádru. Teď jednáme s Bystřicí pod Hostýnem. Věříme, že se co nejdříve domluvíme. Hráči by se měli posouvat do vyšší soutěže, předpokládáme, že jednání proběhnou korektně,“ říká David Chuda, z jehož Viktorky od éry trenéra Davida Rojky odešlo do třetí ligy už devět fotbalistů.

Přerov má dovést k záchraně i vysněná posila z Želatovic