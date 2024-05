Přerov v krajském přeboru? Stále je o co hrát, klub zve na pivo

Už čtyři body ztrácí poslední Přerov na patnáctý Baťov v tabulce divize E. To by na konci soutěže, po odehrání posledních čtyř kol, znamenalo jediné – Viktorka by spadla po sedmi letech do krajského přeboru. „Celý spodek tabulky začal vyhrávat a začíná nám to utíkat. Naši povinností je bojovat až do konce,“ má jasno přerovský kouč David Chuda.

Trenér divizních fotbalistů Přerova David Chuda na začátku jara. | Video: Němeček Ivan

Stále je o co hrát, avšak ani případný posun na předposlední pozici by nemusel znamenat záchranu. Padat totiž ze všech moravskoslezských skupin mohou i předposlední celky. Rozhodne situace ve vyšších ligových patrech. Pokud ze druhé ligy sestoupí jeden moravský tým (jak to před závěrečným kolem v tabulce vypadá), jeden mančaft z moravskoslezských divizí na 15. místě - ten s nejvíce body – se zachrání. „Situace je neutěšená, psychika hráčů v šatně nalomená. Musíme se však vzepřít osudu. Stále je ve hře 12 bodů, uděláme maximum co je v našich silách," slibuje David Chuda. OBRAZEM: Penalta plus červená. Viktorku potopil dvojitý trest, co pravidla? Jeho tým se o víkendu o velké překvapení nepostaral. V souboji prvního s posledním na půdě Strání padl 1:4. Co je však dalším problémem pro Viktorku? Četné absence důležitých hráčů. „Prohráli jsme zaslouženě. Rozdíl mezi prvním a posledním byl viditelný i pro laika. Na tohoto soupeře máme vyloženě smůlu, už na podzim nás postihla marodka a stejně tomu tak bylo i tento týden," zmínil Chuda, kterému z různých důvodů chyběli Janyška, Repček, Kytlica, David Kuča, Braun či Verbich. „Další hráči nastoupili se sebezapřením," přiznal trenér. Ten si také postěžoval na odmítnutí výpomoci hráčů z dorostu. „Mrzí mě přístup některých našich starších dorostenců, kteří při rozsáhlé marodce mohli dostat více prostoru se ukázat v mistrovském utkání a tuto možnost nevyužili a na zápas nejeli," pokrčil Chuda rameny. Béčko Kozlovic postupuje podruhé v řadě. Góly přispěl i Zaťovič Viktorka každopádně ještě nemusí zoufat. Případná sobotní domácí výhra nad Šternberkem by zase mohla vykřesat naději na záchranu a hlavně vlít mladému týmu Přerova do žil potřebné sebevědomí do závěrečných bojů, které budou klíčové. „Teď nás čeká doma Šternberk a pokud to se záchranou divize myslíme vážně, nezbývá nám než vyhrát i když nás čeká velice vyspělý soupeř," dobře ví David Chuda. A jak nalákat fanoušky, kteří by Přerovany měli hnát za záchranou? Viktorka to zkouší pivem zdarma! Každý, kdo si v sobotu koupí vstupenku na duel se Šternberkem (od 17.00), dostane poukaz na zlatavý mok. „Mrzí nás naše slabé výsledky a není nám to jedno. Chceme se o záchranu porvat. Každého, kdo nám přijde zafandit, jsme se proto rozhodli pozvat na pivo," uzavřel David Chuda.

