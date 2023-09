Další z mladých odchovanců Viktorky je na tom výborně technicky i silově a směrem dopředu může být hrozbou pro každého soupeře. Potenciál v něm trenéři viděli odmalička, proto po něm „šlapali“ více než po ostatních.

„Honza byl pro náš klub vždy nadstandardní fotbalista, tak jsem k němu již od sedmé třídy taky přistupoval. Chtěl jsem po něm více než po ostatních, což ne vždy nesl úplně nadšeně, ale snažil jsem se mu vysvětlit, že jeho potenciál je daleko výš,“ prozradil hlavní kouč Viktorky David Chuda.

Dva zásahy do černého

Zapracovat Verbich ještě podle něj musí na práci do defenzivy. Už teď je ale jasné, že Přerov má dalšího platného fotbalistu, který navíc umí skvěle zakončit a mohl by se stát po Koryčanovi dalším gólovým hráčem.

„Často to z dálky zkouším na tréninku, v zápase jsem dostal prostor, tak jsem to vyzkoušel a hezky to tam zapadlo,“ okomentoval Verbich svou první trefu mezi muži, která stála za to.

Zdroj: TVcom.cz

Další gól pak přišel proti Vsetínu. Po srovnání na 1:1 navíc Verbich ještě nastřelil i brankovou konstrukci.

„Po Rýmařově jsem si věřil více, spadla ze mě nervozita. Při gólu proti Vsetínu se ke mně se štěstím balon odrazil, já jsem včas zareagoval. Emoce byly skvělé, jen škoda ze přišlo méně diváků,“ posteskl si Jan Verbich.

Na základ si musel počkat

Viktorka v posledních čtyřech duelech neprohrála a to i díky jemu. V úvodních kolech však Verbich šanci od trenéra nedostával, proč?

„Při přechodu do mužů od začátku jasně ukazoval, že patří do základní sestavy, ale kombinace nevhodně zvoleného termínu dovolené a následného lehčího zranění jej zpočátku ze sestavy vyřadila,“ vysvětluje Chuda.

Verbich tak nebyl u proher se Skašticemi, v Baťově a ani při derby s Kozlovicemi.

„Začátek sezony se nám moc nepovedl, ale postupně jsme se výkonnostně zvedli jak na tréninku, tak i v zápasech. Body nám pomohly k sebevědomí, takže i to má vliv na naši hru. Vždy se dalo hrát s každým, jen na začátku jsme neměli takové štěstí,“ myslí si Verbich.

Ukáže potenciál?

Teď už Viktorka zajíždí na půdu nováčka z Kostelce, kde po delší době bude v roli favorita.

„Na Kostelec se těšíme, doufám ze navážeme na výkon proti Vsetínu a přivezeme tak potřebné body,“ hlásí ofenzivní záložník před utkáním.

A jaké má v 19 letech fotbalové ambice? „Mladý ještě jsem, ale takhle daleko nepřemýšlím, snažím se připravovat zápas od zápasu a momentálně jsem v divizi první sezonu, takže se snažím hlavně udržet v základu,“ má jasno Jan Verbich.

„Jeho potenciál se ukáže v dalších letech. Pokud udrží hlavu tam, kde má, tak o něm uslyšíme,“ je přesvědčen David Chuda.

