Ačkoliv Martin Schlehr do MSFL přišel v pozdějším věku, nabídky z vyšších soutěží měl už v minulosti.

„Když jsem v dorostu hrál za Přerov, tak se na mě poptávalo Brno a Slovácko, vše ale ztroskotalo na mateřském klubu. Později projevily zájem celky z Kroměříže a Prostějova. Vzhledem k pracovnímu vytížení a rodině jsem však nabídky odmítl,“ vyjádřil se Schlehr.

Dočkal se tak až o víkendu. V jednatřiceti letech. Otrokovicím pomohl k výhře na půdě Petřkovic.

„Podle papírových předpokladů jsme se utkali s kvalitnějším soupeřem. Na hřišti se to potvrdilo. Přijeli jsme si však pro body. Pouštěli jsme se do protiútoků. Vyplatilo se nám to,“ vyjádřil se zkušený fotbalista ke skalpu třetího týmu loňského ročníku MSFL.

Schlehr úvodní zápas ve třetí lize okořenil brankou. O tu se postaral po spolupráci s bývalým parťákem z Kozlovic Štěpánem Přikrylem.

„Na pravé straně hřiště jsme házeli aut. Jako střední záložník jsem zvyklý doplňovat útok, takže jsem nabíhal k vápnu soupeře. Štěpán krásnou přihrávkou za obránce poslal míč. Mně se z úhlu podařilo propálit brankáře na přední tyč. Možná to trochu podcenil,“ popsal situaci, která vedla k první brance.

Schlehr v letním přestupovém období přišel z divizních Kozlovic. Přesto se hned v úvodním zápase sezóny objevil v základní sestavě. „Upřímně jsem to trochu tušil. Podle rozestavení na tréninku a zahrávání rohových kopů, které máme na starosti s kapitánem Adamem Jasenským,“ nechal se slyšet zkušený fotbalista.

Příchod do Otrokovic se udál zásluhou nového kouče Romana Matějky. „Už jsem ani nedoufal, že nabídka z vyšší soutěže přijde. Trenér mi však zavolal, zda bych měl chuť si to tady zkusit. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ neskrývá radost fotbalista, jenž v kabině kromě Štěpána Přikryla znal už pouze Filipa Přikryla, se kterým se rovněž dříve potkal v Kozlovicích.

„Pochopitelně mě lákala vyšší soutěž, předtím jsem ji nehrál. MSFL jsem chtěl zkusit. V přípravě jsme dříve hrávali proti druhé a třetí lize, nikdy jsme nevyhořeli,“ uvádí jeden z důvodů příchodu.

Otrokovice po těžkém úvodním kole v pátek čeká další náročný zápas. Na domácím hřišti přivítají Frýdek-Místek. „Připravujeme se stále stejně, trenér Matějka nám nic neodpustí. Porazit se dá každý. Co se týče fotbalové kvality, tak kluci na takové týmy rozhodně mají,“ dodal Schlehr.