Důležitá byla pak pasáž kolem dvacáté minuty. Opět po presinku získali domácí míč ve středu hřiště. Matěj Vymětalík si míč navedl a také ránou zpoza vápna trefil přesně k tyči.

Dvě minuty nato přidaly Hranice svoji třetí branku, když se po standardce z boku prosadil Michal Kuchař.

„Ale nebylo to rozhodnuté. Hodonín to nezabalil, kdyby dali do přestávky na 3:1, tak by šance byla. Proto jsem rád, že jsme udrželi vedení 3:0. V kabině jsem ale kluky důrazně varoval, ať to nepodceníme, protože jsem zažil zápasy, kdy jsme vedli o tři góly a ještě z toho bylo velké drama, takže jsem to nechtěl připustit,“ říkal Matějka.

Uklidnil ho v 67. minutě další pěknou brankou Jakub Rolinc. „Podařilo se nám to vykombinovat na levé straně, soupeř centr jen odvrátil a Kuba Rolinc to napálil z první a uklidil do brány. Když jsem ten gól viděl, tak jsem si říkal, že to je borec na konec,“ usmíval se Matějka.

Hodonín ještě v poslední čtvrt hodině dokázal snížit na 1:4, ale to bylo vše. Hranice tak po dvou těsných porážkách 0:1 slaví výhru. „Hlavně kvůli těm smolným prohrám o gól, které bolí, jsou pro nás tři body důležité. Oproti minulému zápasu jsme kompletně zlepšili herní projev. Byli jsme draví, v pohybu a agresivní, čímž jsme soupeře možná zaskočili a vytvářeli jsme si šance. Řekl bych, že to byl náš nejlepší výkon na podzim, všechno bylo oproti předchozím zápasům znásobené,“ chválil Matějka.

„Vyšla nám střelba ze střední vzdálenosti, byly to nádherné góly a všechno nám vycházelo,“ uzavřel Matějka.

Hranice tak v nabitém středu tabulky MSFL poskočily na osmé místo a v dalším kole zajíždí na hřiště předposledního Znojma.

SK Hranice - FK Hodonín 4:1 (3:0)

Branky: 4. Pančochář, 20. Vymětalík, 22. Kuchař, 67. Rolinc - 76. Pazdera.

Rozhodčí: Slabý - Silný, Habermann. ŽK: Rolinc, Dittmer, Tilkeridis - Holek, Kyselka. Diváci: 420.

Hranice: Spurný - Kundrát, Kuchař, Pak (73. Vavřík), Beňa (85.Tilkeridis), Koláček (73. Marek), Rolinc (85. Bezděk), Pančochář (66. Hapal), Dittmer, Markovič, Vymětalík. Trenér: Roman Matějka.

