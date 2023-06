Byl to dobrý zápas. Přišlo hodně diváků, kteří museli být spokojení, i když nepadly góly. Já jsem prožil infarktové chvíle. Je to odměna pro mě, pro všechny fanoušky, hráče, nevím, co k tomu říct.

Hlasatel ke konci utkání zahlásil průběžný stav utkání ve Slavičíně. Domácí prohrávali 1:2. Byl to záměr, aby trenér Rolinc mohl případně reagovat?

V plánu to nebylo. Já jsem to ani nechtěl. Hlasatel to ale zahlásil a já už do toho nechtěl zasahovat, i když jsem tím nechtěl původně ovlivňovat vývoj zápasu.

Jaké budou oslavy titulu?

Já se přiznám, že nejsem oslavový typ. Jak říká i moje manželka, já jsem asi citově ochuzený, protože slavím nerad (směje se). Mezi klukama určitě oslavy proběhnou, čeká je ještě závěrečná, asi bude co slavit.

A bude se slavit i postup do MSFL? Půjdete do toho?

Po zápase jsem říkal, že s vedením si sedneme. Že se domluvíme hlavně s klukama. Něco v hlavě mám, ale finální verzi jsem ihned neřešil.

Moc času jste ale neměl. Neměly se přihlášky podávat do úterý 6. června?

Ano. Je to trochu nestandardní zasílat přihlášky, když soutěže, jak MSFL tak i divize, ještě probíhají. Ale je to takhle každý rok. Mohlo se také stát, že by týmy například z naší soutěže ještě nevěděly, do které soutěže mají přihlášku podat. A tak jsem v úterý požádal Řídící komisi FAČR pro Moravu, zda by nám nechala čas na rozhodnutí do konce týdne. A bylo mi vyhověno. Rozhodujeme se, jestli podáme přihlášku do MSFL, nebo do divize.

Proč jste zažádal o odklad podání přihlášky?

My jsme za postupem nešli nějak cíleně, že bychom za každou cenu chtěli do MSFL. Vývoj posledních kol soutěže navíc už ani moc nenasvědčoval tomu, že bychom skutečně mohli postupovat my. Proto jsme se už touto variantou moc nezabývali a ani nejednali s partnery klubu o jejich podpoře a možnosti hrát třetí ligu. Na takové rozhodnutí potřebujeme ještě nějaký čas, musíme zvážit všechna pro a proti.

Nezasloužily by si Kozlovice a krásný areál třetí ligu?

Nechceme MSFL přihlásit jenom kvůli tomu, že jsme vyhráli divizi, hráči a klub si to zaslouží a ve vesničce u Přerova by se hrála třetí liga. Musíme zvážit naše ekonomické možnosti pro zabezpečení fungování mužstva v takové soutěži.

Takže vlastně už teď řešíte, jaký kádr dokážete poskládat?

Samozřejmě. V této otázce si chci promluvit se všemi hráči mužstva i trenérem. Při takovém rozhodování musíme stát pevnýma nohama na zemi a zvážit, na co máme a na co ne. Aby případný postup Kozlovicím více neublížil než pomohl. Fotbal se u nás hraje pro radost ze hry a pro fanoušky. Ti jsou zvyklí, že se u nás na hřišti vyhrává.

A třeba právě v tom by byla síla Kozlovic ve třetí lize…

V MSFL už by to asi tak jisté nebylo a museli bychom si zvykat na prohry. Také mám obavy o návštěvnost našich zápasů.

Povídejte.

Přišla by jedna, druhá, třetí prohra a já dobře znám kozlovické fanoušky. Jsou to velcí kritici. Poslouchal bych, na co jsme MSFL přihlašovali. Mám zkrátka strach, že lidi přestanou chodit. Šlo to vidět třeba v Přerově. V minulé sezoně měl slušné návštěvy, když se dařilo. A teď? Na poslední zápas přišlo devadesát lidí.

Když se Kozlovice staly během covidové sezony půlmistrem, zmínil jste, že případný postup do MSFL by znamenal navýšení rozpočtu zhruba o dva miliony. Platí to?

Ano, myslím si, že jde přibližně o dva miliony. A v současné situaci shánět takovou sumu, z toho mám opravdu obavy. Nejde jen o náklady na cestování, zvýší se i náklady na hráče, pokud soutěž chcete důstojně odehrát. Kvalitní hráči navíc teď nejsou. A když už někoho seženete, nastaví ruku a zeptá se, za kolik se v Kozlovicích hraje. Ve třetí lize už jde o jiné podmínky než v divizi. Trénuje se víc, dojíždí se víc, hraje se víc, protože MSFL má osmnáct účastníků. Tím se náklady navyšují. Nějaká jednání nicméně probíhají.

