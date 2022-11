„Musím poděkovat oběma táborům fanoušků. I ti otrokovičtí vytvářeli dobrou atmosféru. Domácí samozřejmě ještě lepší. I pro soupeře byla atmosféra nádherná, škoda, že terén byl spíše mazlavé bláto. Už trošku zasněžilo,“ ohlížel se trenér Hranic Roman Matějka, který slavil i skalp bývalého zaměstnavatele. Právě z klubu hostující Viktorie, tehdy ještě Otrokovic, do Hranic před rokem přicházel.

„Samozřejmě mě to stálo nějakou korunu do kasy. Hned mě borci zkasírovali. Ale to zaplatím hodně rád,“ usmíval se kouč.

Platit muselo v pátek večer více hráčů. Jakub Rolinc za dva klíčové vstřelené góly, Josef Pančochář pak nejen za trefu na konečných 3:0. Také on totiž stejně jako Matějka a stoper Markovič minulou zimu přicházel z Otrokovic.

VIDEO: Atmosféra pod umělým osvětlením, gól Pančocháře na 3:0 i vítězný pokřik v šatně

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Šťastný i vypracovaný gól Rolince

„Strašně moc nám pomohly dva góly Kuby Rolince. Tohle nás vraždilo v minulých zápasech, nebyli jsme schopni skórovat. Dnes jsme šance využili, vzadu jsme hráli jednoduše a bez chyb,“ pochvaloval si Roman Matějka.

Rolinc otevřel skóre ve 27. minutě, když po dlouhém nákopu Markoviče nakopl skákající míč, který s přispěním hostujícího obránce zapadl do sítě. Hned po změně stran dostal ideální míč za obranu od Jakuba Marka a krásně přeloboval Semanka. Definitivní hřebíček do kvítkovické rakve zatloukl v 59. minutě přesnou střelou z velkého vápna Josef Pančochář.

„První gól jsme dali se štěstím, druhý a třetí krásně po brejku po vypracovaných rychlých akcích, které jsme dohráli tak, jak bychom měli,“ byl Matějka spokojen.

„Hráli jsme dobře už doma proti Kroměříži i venku v minulém zápase, kdy jsme bohužel nedali mraky šancí. Teď to na tomto terénu byl ubojovaný, usoubojovaný zápas. Připravovali jsme kluky na to, že na tom extra fotbal na dvacet přihrávek hrát nepůjde,“ hodnotil lodivod Hranic.

Hranice tak podzim zakončí coby nováček s 20 body ze 17 odehraných zápasů.

SK Hranice – SK Kvítkovice 3:0 (1:0)

Branky: 27. a 47. Rolinc, 59. Pančochář.

Rozhodčí: Bělák – Proske, Řezníček. ŽK: Rolinc – Kiška, Kuběna, Dziuba. Diváci: 420.

Hranice: Spurný – Kundrát, Kuchař, Pak (79. Hapal), Beňa, Marek (74. Bezděk), Rolinc, Pančochář, Dittmer (89. Cagaš), Markovič, Vymětalík. Trenér: Roman Matějka.