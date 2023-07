„Já nevím, co by se muselo stát, abych šel do Kozlovic. Ani třetí liga by asi nepomohla, chtěl bych spíš do Kvítkovic,“ rázně říká 20letý nadějný fotbalista, který skutečně míří do Otrokovic za bývalým trenérem Davidem Rojkou. A nehodlá mít malé ambice.

Nevynechal zápas

Petr Mirvald se už v dorosteneckém věku stal v divizním Přerově nejdůležitějším článkem záložní řady. Nakoukl na pár tréninků Sigmy Olomouc B, zájem o něj byl v posledních sezonách i ve Zlíně.

„Tam mě chtěli, ale nevyšlo to skrz nějaké neshody v Přerově. Šlo o trénování, nechtěli, abych se zranil a podobně. To neklaplo. Pak jsem řešil školu a chtěl jít na výšku, tak jsem zůstal,“ vypráví Mirvald.

A v přerovské Viktorce z toho těžili až do uplynulého ročníku. Své o tom ví hlavně trenér David Rojka, který z Přerova po třech a půl letech odešel letos v dubnu.

„Od druhé sezony, co jsem byl v Přerově, byl klíčovým hráčem. Nevynechal snad jediný zápas. Společně s Tadeášem Koryčanem to byli stěžejní hráči,“ vzpomněl Rojka i útočníka, kterého si na Hané před rokem a půl vytipovalo Slovácko.

Mirvald se přesunul na hrot a pomohl k výhře. Koryčan mu chybí

Společně s Mirvaldem do Kvítkovic z míří i nejlepší střelec Přerova, útočník David Kašpárek. Přesun největších přerovských tahounů za bývalým koučem se dal očekávat.

„Když trenér Rojka odcházel, říkal, ať se snažíme, že si v létě pár z nás klidně vytáhne do přípravy. Tak trošku jsem doufal, že bych to mohl být já. A nakonec to přišlo. Tohle byla moje meta a jediná nabídka,“ prozradil Petr Mirvald.

Kozlovice ho neoslovily

Zatímco střelce Kašpárka oslovily i konkurenční Kozlovice, které ovládly divizi a zvažovaly postup do třetí ligy, Mirvald s odvěkým rivalem Přerova číslo jedna nejednal.

„Oficiálně mě nikdo neoslovil. Pár kozlovických hráčů mi řeklo něco jako: ‚Můžeš jít k nám, odchází nám střeďák.‘ Trenér mi ale nevolal,“ uvádí Petr Mirvald vše na pravou míru.

„S Davidem (Kašpárkem) mluvili. On mi pak volal s tím, že se mi trenér Rolinc ozve taky. Přitom mi nikdo z Kozlovic nevolal. David se chtěl jen ujistit, že to v Otrokovicích zkusíme spolu. Že by do Kozlovic nikdy nešel,“ dodal.

Bez zubů a v bezvědomí? „Blázen“ Kašpárek rychle naskočil a zase nedohrál

Rojka: Šance má vysoké

Petr Mirvald tak poprvé s velkou pravděpodobností opustí mateřský klub a poprvé okusí jiné angažmá než to přerovské. „Odvedl jsem za tři roky v mužích dost práce. Nevynechal jsem ani jeden zápas. Chtěl jsem se posunout,“ hlásí odhodlaně.

Jak si ale poradí se skokem z divize do MSFL? „Je to rozhodně běhavější, rychlejší a já myslím, že na to fyzické parametry mám. Zrovna do Kvítkovic, kde mám hodně kamarádů, bych zapadnout mohl. Věřím, že když se budu snažit, základ by mohl klapnout,“ přeje si Mirvald.

Velkou výhodou běhavého pracanta je, že může hrát defenzivního i ofenzivního středního záložníka.

„Je tam určitě skok, jsem zvědavý, jak se s tím popasuje. Myslím ale, že šanci dostat se do kádru má, stejně tak i Kašpárek. Jsem rád, že nabídku přijali, záleží, jak se s tím poperou. Šance mají vysoké,“ myslí si i trenér Kvítkovic Rojka.

Spraví si chuť o soutěž výš?

Důležité bude, aby se Mirvald s Kašpárkem co nejdříve naladili zpět na pozitivní vlnu. Přerovské Viktorce totiž po loňském druhém místě uplynulá sezona hrubě nevyšla. V divizi E skončila až na předposlední 13. příčce.

„První zápasy jsme ještě nějak zvládli, byly tam remízy, pak se to ale sesypalo. Moc jsme si věřili,“ myslí si Petr Mirvald.

Nešlo tedy podle něj ani tak o odchody některých klíčových hráčů Viktorie, jako byli Adam Dittmer, Jan Beňa a později i Tomáš Matušík.

„S tím jsme se vypořádali už minulou sezonu. Ukázali jsme tam, že umíme hrát fotbal. V létě odešli další hráči, ale pak jsme se kousli, začali hrát. Sypalo se to proto, že jsme do toho nedávali všechno, jsme mladí, nevěděli jsme, jak se naladit na správnou vlnu. A hlavně jsme neproměňovali šance,“ zhodnotil Mirvald.

Viktorka řeší záchranu. Odchod Matušíka nás zamrzel, přiznal Mirvald

A tak v dubnu přišel na řadu odchod trenéra Davida Rojky právě do Kvítkovic. O této variantě se spekulovalo už delší dobu.

„Přáli jsme mu to. Určitě si to zasloužil. Věděli jsme, že měl nabídky už předtím a nenechal nás ve štychu. Stejně by to na jaře v Přerově už moc nezměnilo, prakticky jsme věděli, že nespadneme. Pomohl alespoň jinému týmu a my mu to nemáme za zlé,“ zmínil mladý záložník.

Pod asistentem Petrem Bogdaněm pak Přerov uhrál v devíti zápasech sedm bodů. „Impuls to asi nebyl dostatečný. Aspoň na konci jsme se trošku kousli a nechtěli skončit poslední. V tom to dobře dopadlo,“ pokrčil Petr Mirvald rameny.

První práce za Kvítkovice

Už ve středu by Petr Mirvald s Davidem Kašpárkem měli za Kvítkovice odehrát „předpřípravný“ duel ve slovenském Púchově. Pak si oba borci ještě zatrénují v Přerově. Rojka totiž svůj tým na testy nažene na ovál přerovského stadionu.

„Je tam tartan, atletický ovál, kde si zaběhneme oblíbený Cooperův test a podobně. V Kvítkovicích nemáme takové možnosti. Je výhoda, že Přerov znám, jsme domluvení s předsedou a v pohodě nás tam pustí,“ vysvětlil David Rojka zajímavou novinku.

Společná příprava SK Kvítkovice pak startuje 10. července.