Dodal také, že by se fotbalová asociace měla důrazně distancovat od nekalých praktik, z nichž policisté podezřívají místopředsedu Romana Berbra a jeho síť spolupracovníků.

Člen výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky a také předseda Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval měl v posledních dnech napilno. Kromě zastavení soutěží kvůli nárůstu onemocnění Covid-19 řeší fotbalové hnutí také uvalení vazby na místopředsedu Romana Berbra a jeho spolupracovníky. Obviněn je z podplácení a ovlivňování výsledků.

„V komentářích bych byl raději zdrženlivý. Příští dny rozhodnou, jestli na tom je vlastně pravdy. Je tam asi dvacet lidí, spousta rozhodčích… Jediné, co mi vadilo je, že vedení FAČR nepřijalo už v pátek jasný výstup ze známých věcí. Myslím, že by bylo záhodno se odstřihnout a distancovat od těchto praktik, které policisté dávají vyšetřovaným za vinu, byť je to zatím jen v rovině spekulací. Mlčení je z mého pohledu problém,“ uvedl Nezval.

„Souhlasím s moravským místopředsedou Zlámalem, že by měl být svolán mimořádný výkonný výbor, který se celou situací bude zabývat. Jde o to, aby aféra neochromila další chod celé asociace. Každopádně je jasné, že to fotbalu nepomohlo,“ prohlásil Nezval.

BUDE SE HRÁT MSFL AŽ NA JAŘE?

Jako šéf řídící komise, která má na starosti třetí nejvyšší soutěž Moravskoslezskou fotbalovou ligu a divize, se v pátek Nezval sešel se zástupci účastníků MSFL.

„Řešili jsme, co bude dál. Vidíme, jaká je situace s Covidem. Vidíme, že můžeme trénovat po šesti bez využití šaten a sprch. Je otázka, jestli máme šanci pokračovat v činnosti. Nechceme ale jen sedět a čekat,“ prozradil Nezval.

„Bavili jsme se o tom, že bychom první polovinu sezony ukončili a řekli si na rovinu, že začneme znovu hrát v únoru právě těmi nesehranými zápasy. Všichni máme hřiště s umělou trávou, nebyl by to velký problém,“ míní Nezval.

Cílem je zatím sehrát kompletní program, tedy všech 34 kol.

„Zařadili bychom nějaké středa a skončilo by se někdy před koncem června. Samozřejmě jsou to ale všechno stále hlavně spekulace. Zcela zásadní je, aby se v České republice v první řadě podařilo vyřešit zdravotní situaci. Asi nikdo teď neví, jak to bude s koronavirem dál,“ připustil.

„Závěr jednání je takový, že jsme si dali hraniční datum 30. října, kdy uvidíme, jaká bude situace a podle toho se definitivně rozhodneme. V listopadu bychom potřebovali odehrát alespoň tři kola. Pokud se ale situace nezlepší, budeme muset sezonu přerušit,“ řekl Nezval, který připomněl, že postupující a sestupující mohou být určeni v případě, že se v celém ročníku odehraje alespoň padesát procent všech zápasů.

„To by měl být náš minimální cíl, ale zatím stále věříme, že bude v našich silách odehrát celý program,“ dodal.