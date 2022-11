„Polda (Polášek – pozn. red) to nacentroval, já jsem šel za balonem, skočil po něm a spadlo to tam,“ popisuje vítěznou trefu přerovský odchovanec.

Balon přešel brankovou čáru jenom tak tak. „Bylo to i štěstí,“ uznává střelec. „Doufal jsem, že to skončí gólem. Míč jsem sledoval až do poslední chvíle, dříve jsem neslavil,“ přiznává s úsměvem.

Euforie na straně domácího Slovácka B byla veliká. Tým z Uherského Hradiště totiž v nedělním dopoledním duelu s Kvítkovicemi ztratil vedení 2:0, na konci to vypadalo, že získá jen bod. Nakonec ale Němčického tým pro sebe urval všechny tři.

Zdroj: Libor Kopl

„Ze začátku to vypadalo na jednoduchý zápas, ale neproměnili jsme své šance, což se nám vymstilo. Hosté vyrovnali na 2:2 a my si to udělali zbytečně těžké. Přitom kdybychom v prvním poločase dali třeba čtyři góly, tak by nikdo neřekl půl slova,“ říká.

Slovácko zápas slušně rozjelo. Pomohly mu i posily z ligového áčka. V sestavě byli Břečka, Šašinka i Brandner, takže mladíci Porč, Kabelka nebo Stropsa museli na tribunu.

„Že kluci nastoupí, jsme se dozvěděli až před zápasem na srazu,“ uvedl Koryčan.

Podívejte se: Kvítkovice prohrály na Slovácku gólem z poslední minuty

Běžně přitom borci z juniorky den před utkáním vědí, kdo asi nastoupí a kdo začne duel na lavičce.

Koryčan proti Kvítkovicím seděl mezi náhradníky. Do hry šel až po důkladném rozcvičení společně se Šlechtou v 78. minutě, kdy nahradili právě Šašinku s Brandnerem.

„Trenér nás poslal na hrot, abychom to rozhodli, povedlo se,“ radoval se.

Talentovaný forvard na podzim zaznamenal čtyři branky. Spokojený se svojí produktivitou vůbec není. „Chtěl jsem alespoň deset gólů,“ přiznává. „Šance na to možná i byly, ale moc se mi nedařilo. Snad se to teď zlomí,“ doufá.

Odchovanec a rodák z Přerova, odkud každý den do Uherského Hradiště dojíždí, je hlavně rád, že v silné konkurenci nastupuje pravidelně a má možnost v devatenácti letech hrát třetí ligu. „Není jednoduché se prosadit,“ tvrdí. „Musím se však s tím poprat a co nejvíce hrávat,“ zakončuje povídání.