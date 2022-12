Skok z divize do MSFL nebyl lehký. Koryčan dal na jaře tři góly, na podzim svou bilanci vylepšil o dvě trefy. „Čekal jsem ale třeba aspoň deset,“ ušklíbl se.

Na mladém gólovém útočníkovi je nicméně sympatické jeho sebevědomí. A velké ambice. „Když to nevyšlo teď, tak to musí vyjít aspoň na jaře,“ má jasno.

K tomu bude ale potřebovat důvěru trenérů. S vytížeností v rezervě Slovácka je dle svých slov poměrně spokojen. V základu nastupoval v 65 procentech případů, odehrál 62 procent možných minut.

„Jsem spokojený, ale občas mi vadily výpadky, kdy se dařilo, ale musel jsem sedět, protože přišli hráči z áčka. Vyvedlo mě to z míry, vracet se do toho zpátky je těžké,“ přiznal Koryčan.

Jak se tedy po skoku z chátrajícího stadionu v Přerově do výrazně lepších tréninkových podmínek v Uherském Hradišti cítí?

Forma mohla být lepší

„Není to tam špatné, ale asi jsem si to představoval jinak, co se týče mé formy. Ještě tam ale budu dva roky, během kterých se určitě dá vypracovat nahoru. A já doufám, že se tam vypracuji,“ věří si střelec, který každý den dojíždí z Přerova.

Slovácko B se po podzimu nachází na pátém místě tabulky, v 17 zápasech nasbíralo 31 bodů a prohrálo pouze dvakrát. Je však remízový králem celé soutěže, o body se dělilo sedmkrát.

„Spokojenost tam je. Škoda, že jsme nedotáhli remízové zápasy se slabšími soupeři do vítězného konce. Podle mě máme málo bodů. Sice neprohráváme, ale mohlo to být lepší,“ dobře ví Koryčan.

Nezbývá mu tedy než makat. Aby dal svých vytoužených (alespoň) deset gólů a třeba si v budoucnu řekl i o pozornost trenérů ligového áčka. Na dotaz, jaká bude příprava, ale neodpovídal zrovna s nadšením. „Zase v lese,“ zakroutil s úsměvem hlavou. „No, netěším se, ale je to potřeba,“ dobře ví Tadeáš Koryčan.

Mateřský Přerov v divizi samozřejmě sleduje. Právě jeho odchod je jeden z důvodů, proč to Viktorii v divizi aktuálně nelepí. Absence klíčového útočníka se v plné nahotě ukázala na podzim.

„Přerov sleduji. Přišel David Kašpárek, podle mě skvělý útočník. Snad se celý tým chytí a Kašpi jim pomůže do vyšších pater tabulky,“ uzavřel Tadeáš Koryčan.

Střelec Kašpárek o přestupu z HFK do Přerova, Sigmě i červené: Nejsme spokojení