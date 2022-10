„Červená karta zůstává pro ruku, držení, tahání, vražení, žádnou snahu či možnost zasáhnout balon,“ uvádí pravidla.

Rozhodčí tedy celou situaci mohl posoudit jako vražení, navíc úmyslné, v tomto případě by červená byla udělena správně. Do zápisu Tomáš Svoboda uvedl: „Surová hra – kopnutí soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly v pokutovém území.“

Dle všeho tedy rozhodčí viděl v zákroku Spurného úmysl nehrát míč. S tím ale nesouhlasí Roman Matějka.

„To by museli všichni brankáři dostávat za faul červenou kartu. Nerozporuji to, jestli to byl faul. Ale prakticky to samé se nám stalo v Uničově, kdy brankář Kvapil dostal jen žlutou kartu. Ten zápas by taky tehdy dopadl jinak,“ postěžoval si hranický lodivod.

„Dvacet minut jsme byli jednoznačně lepším týmem. Pak přišlo podle mě necitlivé a hrubé ovlivnění celého utkání,“ myslí si Roman Matějka, zároveň si ale uvědomuje: „Samozřejmě jsme ale v prvé řadě neměli udělat takový kiks. Chyboval Radim Kundrát, který předtím odehrál skvělé zápasy. Jsme lidi, děláme chyby, musíme to napravit jako tým.“

Hattrick Goncalvese

Lucemburčan s brazilskými kořeny Goncalves penaltu proměnil. Nechybělo však moc a Hranicím se skutečně podařilo srovnat.

„Musím moje kluky pochválit, dřeli jako Bulhaři, i v deseti jsme byli lepším týmem, bohužel jsme neproměnili šance,“ mrzelo Matějku.

Jenže v 73. a 77. minutě znovu udeřil znojemský Matheus Goncalves, který tak završil hattrick.

„Do 65. minuty jsme odevzdali srdnatý výkon v deseti lidech, kombinovali jsme a drželi míč. Jenže jsme to nepřetavili v gól, tak jsme se pak rozhodli jít do rizika, změnili rozestavení na 3-4-2, což se nevyplatilo,“ pokrčil Roman Matějka rameny. „Kluci už vadli, přeci jen to bylo fyzicky náročné,“ dodal.

Hranice tak padly na půdě předposledního týmu tabulky a v sobotu ve 14.30 hostí poslední Vítkovice. „Ze Znojma jsem chtěl body, život jde dál. Vítkovice nepodceníme, nepodcenili jsme ani Znojmo, ale bohužel,“ uzavřel hranický kouč.

1. SC Znojmo FK – SK Hranice 3:0 (1:0)

Branky: 24. z pen., 73. a 77. Goncalves.

Rozhodčí: Svoboda - Ogrodník. Gasnárek. ŽK: Baikoro, Krakovčík, Čtvrtníček – Dittmer, Hapal. ČK: 20. Spurný. Diváci: 110.

Hranice: Spurný – Kuchař, Kundrát (66. Hapal), Markovič, Beňa – Koláček (46. Tilkeridis), Pančochář (22. Tomečka), Vymětalík, Dittmer, Pak (80. Vavřík) – Rolinc (80. Marek). Trenér: Roman Matějka.