„Třetí věcí je, že máte možnost soupeře nastudovat na videu. Takže jsem znal jejich systém rozehrávky a zahrávání standardních situací. To je ale běžná práce trenéra. Ve třetí lize si myslím, že to naši soupeři mají úplně stejně,“ pousmál se Matějka, který si třetiligovou výhru vychutnal naposledy loni 16. října, kdy tehdy ještě jeho Otrokovice porazily B-tým Jihlavy.

A poslední třetiligová výhra Hranic? V sestupové sezoně Sportovní klub 3. června 2007 zvítězil 4:3 ve Znojmě.

Jako Alenky v říši divů

Tentokrát ale hraničtí do utkání nevstoupili dobře. „Deset minut jsme zachrápali, byli jsme jako Alenka v říši divů. Nevím, co se klukům honilo v hlavách, taky jsem jim to v poločase vytmavil,“ kroutil hlavou Roman Matějka.

Výsledkem bylo vedení hostů 1:0, o které se postaral Tomáš Hykel. A to Frýdeckomístečtí neproměnili další tutovky.

„Byli jsme ospalí, nebyla tam agresivita a šťáva. Vytvořili jsme si taky dvě gólovky, ale nedohráli je do finální fáze,“ ohlížel se hranický kouč.

Jeden z klíčových momentů utkání? Vyrovnávací branka na 1:1. Po rohovém kopu se míč dostal k Michalu Kuchařovi, který zakončoval přesně.

Druhý zlom zápasu přinesl faul hostujícího Nevřely ve vápně. Penaltu si postavil Jakub Rolinc a domácí šli do vedení, které už udrželi, přestože v závěru Frýdek přidal a soupeře zatlačil.

„Zatáhli jsme se, ale de facto jsme je k ničemu nepustili. Kluci dobře odbránili centr za centrem. Do druhé půlky jsme přidali na agresivitě a důrazu. To také rozhodovalo,“ řekl Roman Matějka.

Hranice tak ve čtyřech utkáních MSFL vybojovaly pět bodů. Další mohou přidat už ve středu na půdě rezervy Zlína.

SK Hranice – FK Frýdek-Místek 2:1 (0:1)

Branky: 43. Kuchař, 63. z pen. Rolinc – 21. Hykel.

Rozhodčí: Svoboda – Tomanec, Poláček. ŽK: Tilkeridis, Marek – Massaniec, Nevřela. Diváci: 491.

Hranice: Spurný – Kuchař, Markovič, Kundrát, Bezděk – Cagaš – Koláček (63. Marek), Dittmer (81. Heřmánek), Rolinc (83. Kirschbaum), Beňa (83. Lasovský) – Hapal (63. Tilkeridis). Trenér: Roman Matějka.