A jak to vypadá v praxi? K tradiční fyzické přípravě první měsíc přibyly tréninky s vyhlášeným přerovským kondičním trenérem Tomášem Tomigou. Ten vede v okresním městě gym KBP Přerov, tedy kickboxerský klub. A jeho dril je vyhlášený třeba mezi hokejovými Zubry i známými přerovskými odchovanci. Matějka služby Tomigy poznal a využíval, když vedl divizní Kozlovice.

Tomáš Tomiga (vpravo dole) s přerovskými hokejisty:

„Dal klukům zabrat. Většinou jde o hodinu, ale poprvé jim věnoval hodinu a půl. A byl to masakr. Já jsem na hráče tvrdý, ale tady mi jich občas bylo i líto,“ přiznal s úsměvem Roman Matějka.

Hraničané budou s kondičním koučem trénovat jednou týdně, půjde tedy „jen“ o čtyři jednotky.

Hráči by ale neměli jít do takového zápřahu z nuly. Všichni měli už po svátcích za úkol plnit individuální plány.

„Varoval jsem kluky, že kdo to neodběhá, tak se poblije a po….,“ zavtipkoval kouč. „Je vidět, že všichni něco dělali, nepřišli syroví,“ pochválil.

Cverna je zpět, Jasenský si počká

Co se týče hráčského složení, Matějka v úvodu přípravy sází na široký kádr. Vytáhl si tedy i borce z hranického dorostu. Všichni borci by měli dostat šanci i v prvních přípravných duelech.

„Chci mít na placu dvaadvacet hráčů. První zápasy budou o kondičním parametru, sestavu pro mistráky začnu ladit až od poloviny února,“ nastínil Roman Matějka.

Do tréninku už se vrátil klíčový stoper Václav Cverna, který promarodil celý podzim. „Ještě není v top zátěži, chodí trénovat i sám, je šest měsíců po operaci. Ale už má povolenou plnou zátěž. Nechci, aby se zranil například nějak jinak, půl roku byl prakticky bez sportu,“ vysvětluje trenér.

Další ze zkušených opor, Adam Jasenský, teprve začal běhat individuálně. „V říjnu byl operovaný. Když to dobře půjde, naskočit by mohl ve druhé části jara,“ prozradil Roman Matějka.

Příchody z divize

Ten tradičně před podpisem nezveřejňuje příchody nových hráčů. Něco málo ale prozradil. Jarními posilami by se měli stát 22letý záložník Ondřej Berčík z divizních Skaštic, a 24letý obránce Petr Červenka z HFK Olomouc. Na testech však budou dle všeho další jména.

Ondřej Berčík v dresu SK HS KroměřížZdroj: Deník / Libor Kopl

„Jsou to mladí kluci. I před sezonou jsme do třetí ligy vytáhli spíše kluky z divize – třeba z Přerova. Nehrajeme to na žádná druholigová jména. Například Kuba Rolinc už u nás byl. Stavíme to na týmovosti a pracovitosti,“ vysvětluje hranický lodivod.

„Díváme se spíš do divizí na hráče, na kterých vidíme zápas a to, že chtějí hrát. Dostanou šanci a věřím, že se chytí,“ dodal.

Rozloučit se Hranice musely s triem známých tváří David Bezděk, David Heřmánek a Nikolas Tilkeridis. Třetí jmenovaný je vytížený v prvoligovém futsalovém celku Olomouce.

První přípravné utkání odehrají svěřenci Romana Matějky již v sobotu na umělce v Novém Jičíně, kde se zúčastní i zimního turnaje. Postupně vyzvou Baník Ostrava B, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a sérii zápasů zakončí 25. února s Havířovem.

