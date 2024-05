Na podzim nasázel sedm gólů a táhl ofenzivu Zlínska, kam si ho z divizního Přerova vytáhl trenér David Rojka. V zimě přišel další posun, zájem s férovou nabídkou na hostování přišel Baník. „Zrodilo se to jednoduše. Dal jsem nějakých pár gólů ve Zlínsku. A ozval se Baník, jestli bych to nechtěl zkusit,“ pokrčil rameny David Kašpárek.

„Nechali jsme to čistě na něm. V ničem jsme mu nebránili, přeci jen, je to Baník,“ potvrdil i trenér Zlínska David Rojka.

Právě on si jej před sezonou 2022/23 do Přerova stáhl z HFK Olomouc. A potvrdilo se, že pod ambiciózním a náročným koučem mladí hráči rostou velice rychle. Kašpárek se rychle stal nejlepším přerovským střelcem a následoval přesun o soutěž výš. A tam se scénář po krátké adaptaci opakoval.

Střelec Kašpárek o přestupu z HFK do Přerova, Sigmě i červené: Nejsme spokojení

„Věděl jsem, že jde o pracovitého kluka, znám jeho tatínka, měl jsem reference. V Přerově udělal velký progres. Divizi přerostl, logicky jsem si ho pak vzal s sebou do třetí ligy,“ potvrdil David Rojka.

A Kašpárkovy přednosti? „Není to vyloženě gólový snajpr, ale má obrovský fyzický fond. Bránění začíná od útočníků a co on odběhá, klobouk dolů. Napadá stopery, vše uběhá, i proto Baník nedostává góly,“ říká Rojka.

David Kašpárek v dresu PřerovaZdroj: Deník/Jan Pořízek

Čekání na gól. A na šanci v áčku?

Gól nedostal lídr MSFL ani v posledním kole v Hranicích, kde zvítězil 1:0. Kašpárek se do větší šance dostal až v závěru, už to vypadalo, že obejde gólmana a zavěsí, nakonec situace brankou neskončila.

Ohňostroje během zápasu. Boj béčka Baníku v Hranicích navštívila policie

„Moc nechybělo, chtěl jsem to v prvé řadě zakončit. Pak na mě ale řval Marko (Kilibarda) jak zblázněný, řekl jsem si, že mu to vyšperkuju do prázdné. Ale bohužel to nečekal, i když na mě křičel, nevím, co se stalo, škoda,“ pokrčil Kašpárek po zápase rameny.

Na gól čeká tři zápasy, předtím dával dva góly Startu Brno, trefil se i proti Hlučínu a Rosicím. Sám možná takový start do nového angažmá nečekal.

„Řekl jsem si, že to pro mě může být skvělá výzva, samozřejmě i s vidinou áčka. A že do toho půjdu naplno a po hlavě. Zatím skvělé, čtyři góly na jaře, i když to mohlo být i lepší. Doufám, že čísla ještě porostou,“ přeje si Kašpárek.

A co sen v podobě A-týmu? „Těžké do budoucna říct. Budu pro to dělat maximum, makat co nejvíce na tréninku a prodávat to v zápasech. Snad si mě někdy vytáhnou,“ sní rodák z Přerova, který v 11 letech přestoupil do olomoucké Sigmy. Tam se však do velkého fotbalu prosadit nedokázal.

Podaří se mu to teď díky tvrdé práci v Baníku i dvěma sezonám pod trenérem Davidem Rojkou? „Patří mu velký dík, stejně tak manažerovi a všem klukům ve Zlínsku, kteří mi dělali kvalitní servis. Teď už je to v mých rukách,“ uzavírá David Kašpárek.