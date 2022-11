„Jo, spokojenost. Pomohlo mi, že jsem dal hned v prvním mistráku gól a potom jsem si věřil, přestože situace v kabině nebyla optimální. Pro osobní motivaci jsou ty branky dobré a jsem rád, že přinesly nějaké body,“ hodnotil Aleš Krč.

Ten táhne uničovskou ofenzivu již několikátou sezonu. „Ale neberu to tak, že by na mě tým spoléhal. Kdybych tady nebyl, tak dává góly někdo jiný, navíc na nich má podíl celý mančaft. Že je dávám já, to se tak prostě sejde nebo mám štěstí. Pro mě je to výhoda, protože to mám v popisu práce,“ usmál se.

A povedeným podzimem zadělal na nejlepší ročník v kariéře. Prozatím jím je třiadvacet branek ze sezony 2016/17.

FOTO: Uničov sahal po skalpu lídra. O obrat přišel v poslední minutě

„Bylo by to hezké a jsem rád, že mi to tam padá. Pomáhá mi to do dalších zápasů. Ale žádnou metu, kolik branek bych chtěl dát nemám, i když tabulku střelců sleduji“ sdělil.

Spousta z jeho tref by navíc patřila minimálně do kategorie gól kola. Mnohokrát se prosadil svojí pověstnou šajtlí levačkou. „Bačus (spoluhráč David Bača) mi říkal, že jsem dal teprve v sedmém kole hnusný gól,“ smál se Krč.

Zatímco on zakončil sezonu v individuální statistice na pozici lídra, Uničov přezimuje šestý. Úvod sezony Krčovi vyšel, týmově to ale už tak růžové nebylo. Výhra v první a třetím utkání a potom dlouho nic. Z úvodních sedmi duelů získal Uničov stejný počet bodů a v tabulce byste jej tehdy našli hluboko dole - tedy úplně jinde, než je zvykem.

Gól Aleše Krče:

Zdroj: TVCOM

„Když jsem nás viděl na začátku sezony na chvostu tabulky se sedmi body, tak to mi bylo smutno, protože si pak člověk říká, jestli se zvládne další zápas a bude to lepší,“ prozradil Aleš Krč.

Špatný vstup do sezony tak odnesl trenér Jiří Neček. „Ze začátku nám to nešlo, byli jsme nervózní, dostávali jsme blbé góly po vlastních chybách a nezvládali jsme zápasy, které jsme měli vyhrát,“ byl si vědom dlouholetý hráč Uničova.

Jiřího Nečka, který momentálně působí v roli asistenta Pavla Hapala v ostravském Baníku, nahradil Jiří Balcárek, jenž s Uničovem před pár lety MSFL opanoval a naposledy působil právě v Baník na pozici skauta.

Nováček z Hodolan vede: Lidé vykřikují postup, říká kouč. Strach o budoucnost?

„Na všech bylo najednou vidět, že to z nás spadlo. Kluci přestali být nervózní a více jsme si věřili. Kouč Balcárek nás pozitivně motivoval a povzbuzoval. Pomohl nám. Ustálil i sestavu. Jeho předchůdce dělal dost změn i co se týče rozestavení. Teď trenér jasně řekl, že přišel hrát na dva útočníky, což nám s Komem (Tomášem Komendou) vyhovuje, protože jsme zvyklí takhle hrát už dlouho a tohle rozestavení se dá uzpůsobit i proti silnějším týmům. Navíc s námi komunikuje, jak taktiku vyhodnotit, což je super,“ porovnával Krč.

Kromě trenéra se Uničovu uzdravil také důležitý střední záložník Jan Ambrozek a postupně přišly lepší výsledky. „On je taková jistota, umí podržet míč, má přehled a dá přesnou přihrávku,“ potvrdil Krč.

Ještě před nástupem série zápasů bez porážky však přišla kaňka na půl sezoně Aleše Krče. Červená karta při porážce 1:2 na hřišti Blanska.

„Bavili jsme se o tom i v šatně a asi jsem byl více podrážděný. Chceme vyhrát každý zápas, ale nedařilo se nám. Z toho pramenily nějaké zbytečné žluté karty za kecy a zákroky. Nesoustředili jsme se na sebe, protože jsme nebyli v pohodě a necítili se dobře a já jsem to nezvládl. Trenér Balcárek nás ale usměrnil,“ komentoval Krč.

Uničov tak zakončil podzim sedmizápasovou šňůrou bez porážky, hned čtyři z těchto duelů vyhrál. „Jsem rád, že se to podařilo takhle zvednout. Hned to vypadá jinak a nemáme tam velký bodový odstup od pátého místa, do kterého chceme hrát. Soutěž je strašně vyrovnaná a může se to všelijak zamotat,“ uzavřel Aleš Krč.

OBRAZEM: Premiéra pod světly s ohňostrojem! Hranice přejely Kvítkovice