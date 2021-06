Topmodelka Heidi Klum poslala německým reprezentantům svůdnou fotku se vzkazem, že jim přeje štěstí.

Jenže to nakonec neměli. Domácí fotbalisté vstoupili v Mnichově do evropského šampionátu porážkou 0:1 od mistrů světa z Francie. První velký střet gigantů na Euru rozhodl vlastním gólem stoper Mats Hummels. Víc než samotný zápas se ale propírá moment z konce prvního poločasu.

Antonio Rudiger appeared to bite Paul Pogba during Germany vs. France ? pic.twitter.com/YWhzhlAnHC — ESPN UK (@ESPNUK) June 15, 2021

Pogba se po klinči s německým obráncem Antoniem Rudigerem obořil na rozhodčího a pořádně od plic mu vyčinil. Podrážděně reagoval prý proto, že ho měl Rudiger okusovat. Celý incident zachytila televizní kamera. Na záběru je vidět, jak se Rudiger přelepil Pogbovi na záda, objal ho a svůj obličej mu položil na záda.

„Myslím, že mě trochu okusoval. Ale jsme přátelé, dlouho se známe,“ řekl osmadvacetiletý záložník Manchesteru United, který se pravidelně potkává se stoperem Chelsea v Premier League. „Nebylo to nic velkého, ale řekl jsem to rozhodčímu, a ten rozhodl, jak rozhodl. Tím to končí,“ vysvětlil Pogba.



Pro Němce nepožaduje dodatečný trest. „Nebrečím, to nedělám. Nechci, aby byl kvůli tomu suspendován. Na konci zápasu jsme se objali a je to,“ uzavřel celý incident hráč, kterému se díky dlouhým končetinám přezdívá „Chobotnice Paul“. Kdyby však Francouzi nevyhráli, možná by mluvil jinak.

Pogba, který byl v době svého návratu na Old Trafford v roce 2016 nejdražším hráčem světa, odehrál skvělý zápas. Byl u zrodu vítězné akce a po zásluze byl vyhlášen hvězdou zápasu.

„Byl to první zápas a bylo důležité, abychom do turnaje vstoupili vítězně. Každý ví, že Německo má velmi dobrý tým. Dostali nás do problémů, ale byli jsme silní a šli jsme si za vítězstvím.“

First Ronaldo with the Coca-Cola…



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ?❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

Poslední finalisté Eura se v dalším utkání představí v Budapešti proti Maďarsku. To v prvním utkání skupiny podlehlo obhájcům titulu Portugalsku 0:3. Hvězdný Cristiano Ronaldo vstřelil dvě branky a s 11 góly se osamostatnil v čele historické tabulky střelců ME od francouzské legendy Michela Platiniho.

Mimochodem, Ronalda parodoval Pogba na tiskovce, když odebral ze stolu lahev s nealkoholickým pivem oficiálního sponzora šampionátu. Legendární Portugalec to předtím udělal s colou.