"V Čechách dokupuji jen základní věci. Když dělám, většinou v sobotu, větší nákup, veze mě vnuk do sousedního Klingenthalu, který je vzdálený zhruba pět kilometrů. Nakupuji v tamním Lidlu a uvnitř potkávám samé Čechy. Jezdím tam už léta hlavně kvůli kvalitnějším uzeninám a mléčným výrobkům. Poté mířím do tamní drogerie, která nabízí zboží na obrovské ploše a ceny jsou mnohem příznivější než u nás. Německy se domluvím, ale není to problém ani pro ostatní. Všude totiž pracují české prodavačky," říká Marie Kajabová z Kraslic.

Za kvalitou jezdí i další ze zákazníků, kterého Deník oslovil přímo v německém supermarketu. "Všude se argumentuje tím, jak je špatná dvojí kvalita ve stejné firmě. Jenže zůstalo jen u slov. Utichlo to a dvojí kvalita tu stále je. V Čechách se dá také nakoupit levněji, ale to si musíte hlídat veškeré týdenní akce a pak objet tři supermarkety. A to není nic pro mě. Radši si jedu nakoupit sem," vysvětluje Kamil Metzner, který jezdí do sousedního Německa za prací a při cestě si tam vždy nakoupí.

Do kufrů ládují basy s pivem

Levné je paradoxně i české pivo. Kromě Kozla jsou k vidění v regálech i Budvar a Plzeňský Prazdroj. "U nás stojí Plzeň ke 30 korunám, v akci pak 22,90. Levnější už v Čechách neseženete. V Německu i když není v akci je o málo levnější. A když ji Němci dají do akce, vyjde na zhruba 15 korun. To se v Kraslicích rychle rozkřikne a na parkovišti v Německu se pak potkávají milovníci tohoto ležáku, ládují přitom do kufrů basy s pivem," směje se Pavel Holan z Kraslic.

Jak dodává, ideální by bylo kdyby se v České republice podobně jako v Polsku snížila či zrušila na nějaké období daň u vybraných výrobků či pohonných hmot.

Čeští výrobci a dodavatelé potravin zdůvodňují zdražení bezprecedentním nárůstem cen potravinářských komodit, obalových materiálů, nákladů na dopravu, logistiku, energie, na lokální výrobu či zvyšování mezd zaměstnancům.

Opačným směrem, tedy do Čech proudí již tradičně kolony německých aut, které v drtivé většině míří na čerpací stanice, kde si natankují a nakoupí zásoby cigaret. Třetí oblíbenou zastávkou Němců jsou pak lékárny.