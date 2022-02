Na sedačkách se nacházelo sto třicet lyžařů a snowboardistů. Devadesát se podařilo evakuovat v nouzovém režimu jízdou lanovky samospádem, zbylých čtyřicet zachránilo sedm lezeckých skupin.

Mezi evakuovanými byl i mladý muž z Troubelic. Zalyžovat do Přemyslova si přijel se sestrou.

„Když se to zastavilo, byli jsme skoro nahoře, před námi bylo tak šest sedaček. Nejdřív jela lanovka pomalu dolů. Někteří lidé vystoupili, ale pak se to zastavilo úplně,“ řekl ještě rozrušený mladík.

Na sedačce několik metrů nad zemí strávil zhruba dvě a půl hodiny.

„Kousek pod námi byl sloup. Ty ze sedačky pod námi záchranáři vzali, ale na nás nedosáhli a museli jsme čekat, až přijedou další zhora. Navlékli nám takový trojúhelník, zachytili lanem a spustili. Brali nás mezi posledními,“ popsal.

Podobný zážitek se mu stal v životě poprvé a znovu by ho podle svých slov rozhodně zažít nechtěl. „Peníze za jízdné nám ale vrátili, asi se to stát může,“ dodal.

V Jeseníkách se vážně zranil chlapec a žena, letěl pro ně vrtulník

Promrzlí a vystrašení

„Do zásahu se zapojilo šest jednotek hasičů, celkem třicet záchranářů. Jedna z pasažérek utrpěla lehké zranění,“ sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Na záchranné akci se podíleli hasiči a horští záchranáři.

„V perfektní koordinaci jsme byli docela rychlí. Pasažéři dokonce nebyli ani výrazně prochladlí, takže jsme nemuseli použít připravené zabezpečení pro jejich zahřátí,“ uvedl Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky. Práci zasahujícím ztěžovalo počasí.

„Hustě sněží, ve vyšších partiích je ostrý vítr. Lidé byli promrzlí a vzhledem k delší době, kterou strávili na sedačkách, i vystrašení a s tělesnými potřebami,“ uvedl k evakuaci Roman Fišnar, zasahující člen Horské služby Jeseníky. Celá záchranná akce skončila krátce před půl čtvrtou odpoledne.

Zimní paráda na Sedle. Nová lanovka už chystá spuštění

Problém s tlakem na brzdách

Podle ředitele areálu Jaroslava Podzimka problém způsobily brzdy.

„Někde vznikl problém s tlakem na brzdách a tím pádem lanovka zůstala mimo provoz. Část lidí jsme spustili samospádem, ručním natlakováním a odbrzděním. A jakmile skončilo závaží, které dávalo lanovku do pohybu samospádem, patnáct dvacet sedaček se muselo spustit lezeckou technikou,“ popsal.

Lanovka je v provozu od roku 2007 a podobná událost se na ní stala poprvé.

„Chtěli bychom, aby přijel technik od Doppelmayeru (výrobce, pozn. red.) a celé to prošel, protože nevíme, co to bylo za závadu. Za několik dní by se mohla opakovat,“ dodal Jaroslav Podzimek.