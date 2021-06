"Včera jsem si všimla ve výloze obchodu v Chrudimi plakátu, jak fandíte očkování. Říkejte si tomu jak chcete - pro mě je to rasismus, fašismus, apartheid a je to velice nechutné k čemu se zaprodáváte. Byla jsem vaší dlouholetou zákaznicí. S tím je nyní konec a své rozhořčení si rozhodně nenechávám pro sebe," stojí v jednom z dopisů, které byly doručeny firmě.

Jak si můžete dovolit dělit lidi na očkované a neočkované? I taková otázka se objevila v reakcích pisatelů mailů. "Věděli jsme, že to může nějaké zákazníky rozvášnit. Proč to děláme? Považujeme ochranu života a zdraví za správnou cestu. Nechtěli jsme, aby umíraly desítky tisíc lidí," předesílá Stanislav Pantůček, ředitel Evony Chrudim.

Tato firma s 23 pobočkami v republice, která se zaměřuje na výrobu punčochového a spodního prádla či oblečení, se mezi prvními zapojila do šití bavlněných roušek. V minulém roce jich rozdala mnoho, přesáhly hodnotu milion korun a letos poskytuje zájemcům respirátory. Očkování proti koronaviru je podle ředitele Pantůčka správné. Zaměstnanci Evony, pokud mají zájem, jsou na náklady firmy přepravováni i do vzdálených očkovacích míst zdarma a v pracovní době.

Akce chrudimské EvonyZdroj: Evona Chrudim"V naší iniciativě a podpoře očkování a rozdávání ochranných prostředků budeme pokračovat i bez ohledu na všechny, co jdou proti proudu. Mezi ně patří i třeba můj syn. Nic proti, každý máme právo na svůj názor. Ale náš názor zní: Dejte se očkovat, ochraňte své maminky, babičky, partnery, kamarády. A proto se snažíme naše poselství předávat dál, a to i třeba výhodou v podobě slevy," zdůrazňuje ředitel.

O třicet procent levnější nákup ale hodně lidí v sobotu využilo, obchodům stoupla tržba o devadesát procent. Protože byl celkový ohlas na akci "Evona fandí očkování" pozitivní, firma ji zopakuje o nadcházející sobotě. "Očkovací slevu" připodobňuje k akcím, které souvisí s vysvědčením nebo svátkem dětí či matek, kdy je také určitý druh zboží cenově zvýhodněn.

Pro Chrudim roušky zdarma

Chrudimská Evona přerušila vloni v březnu výrobu prádla a pyžam poté, co se v celé republice objevil obrovský nedostatek roušek a lidé byli nuceni si je šít doma. Šicí stroje tehdy začaly chrlit roušky z kvalitní bavlny ve velkém.

Vedení Evony 17. března spustilo projekt Pro Chrudim roušky zdarma. "Inspirovali nás i vlastní zaměstnanci, příbuzní, známí a sousedé, kteří byli nuceni šít si roušky doma. Zaměstnanci nás navíc mile překvapovali svými nápady, jak k výrobě roušek přistoupit,“ řekl tehdy pro Deník ředitel Stanislav Pantůček.

„Distribuce roušek pro obyvatele bude probíhat přes městský úřad a městskou policii. Nejprve však musíme vybavit policisty, hasiče, prodavače, zaměstnance pošty a další. Výrobní kapacita by ovšem měla umožnit velkovýrobu, takže by roušku z EVONY mělo být pro Chrudimáky skutečně dostatek,“ upřesnil starosta města František Pilný.

Výběr z dopisů rozzlobené veřejnosti, které přišly do Evony a které nám ředitel poskytl, včetně jeho odpovědi:



E-mail 1:



Dobrý večer pane řediteli, včera jsem si všimla ve výloze obchodu v Chrudimi plakátu, jak fandíte očkování. Říkejte si tomu jak chcete - pro mě je to rasismus, fašismus, apartheid a je to velice nechutné k čemu se zaprodáváte. Byla jsem vaší dlouholetou zákaznicí. S tím je nyní konec a své rozhořčení si rozhodně nenechávám pro sebe.



E-mail 2:



Dobrý den, včera jsme si chtěli u vás nakoupit a podpořit tak váš business, to co nás ale ,, přivítalo" v podobě diskriminační tabule o slevě pro očkované, ve mě zanechalo akorát hněv a nespokojenost. Jak si můžete dovolit dělit lidi na očkované a neočkované?! Já doufám, že si uvědomujete, že toto je protizákonné. (Diskriminace - listina základních práv a svobod). Vyzývám Vás, abyste tuhle nesmyslnou a diskriminační věc odstranil, protože pokud ne Vy, věřte mi, že ji někdo odstraní za vás! Těšilo mě.



E-mail 3:



Dobrý večer, jste hajzlové s celou tu vaši akci na podporu očkování si strčte víte kam …





Odpověď ředitele Evony Stanislava Pantůčka:



Dobrý den. V minulém roce jsme rozdali roušky v hodnotě přes 1 mil. korun, letos rozdáváme respirátory. Proč to děláme? Protože považujeme ochranu života a zdraví za správnou cestu. Nechtěli jsme, aby umíraly desítky tisíc lidí. Za správné považujeme i očkování. Proto vozíme zaměstnance, pokud tedy mají o očkování zájem, do 50 km vzdáleného města na očkování (na naše náklady a v pracovní době). V naší iniciativě a podpoře očkování a rozdávání ochranný prostředků budeme pokračovat i bez ohledu na všechny, co jdou proti proudu. Mezi ně patří i třeba můj syn. Nic proti, každý máme právo na svůj názor. Ale náš názor zní: "Dejte se očkovat, ochraňte své maminky, babičky, partnery, kamarády …" A proto se snažíme naše poselství předávat dál, a to i třeba výhodou v podobě slevy. Vždyť podobné slevy se dávají jedničkářům za vysvědčení, maminkám v den matek, důchodcům … A ta naše sleva může i zachránit nějaký život, a to přeci stojí za úvahu. A když mluvíte o fašismu, rasismu … !? Asi by to člověk měl nejprve zažít. Pak by ta slova už nikdy nevzal do úst. A díky bohu, že jsme to oba nezažili …



S pozdravem

Ing. Stanislav Pantůček

ředitel společnosti EVONA a.s.