Jisté však je, že katastrofický scénář je zažehnán. „Zcela určitě nebude nutné budovu bourat,“ potvrdil Vagaši. Centrem požáru byla společenská místnost, která to odnesla nejvíc. Ve vrchních patrech domu hasiči museli také prosekat stropy, aby vyloučili možná ložiska ohně. Zbytek budovy je zanesen sazemi a poškozen vodou z hasičského zásahu. „Té jsme se děsili nejvíc, ale hasiči byli perfektní,“ prohlásil vedoucí Kavkazu.

Lidi hledali pomocí termokamer

Práci hasičů ocenila i řada dalších lidí. Hned po policejní hlídce k požáru v neděli ráno dorazilo 12 vejprtských dobrovolných hasičů. „Když jsme přijížděli, byly vidět dvou až třímetrové plameny z oken,“ popsal velitel jednotky Milan Suchánek. Někteří hasiči šli likvidovat požár. Další v dýchacích přístrojích s policisty a místostarostou Vlastimírem Volínem vytahovali klienty a evakuovali je do vedlejšího objektu.

Volín jako dřívější vedoucí domova budovu znal, což se nanejvýš hodilo. „Nebylo vidět na metr. Osoby se vyhledávaly pomocí termokamery,“ popsal Suchánek s tím, že klienti byli v šoku a někteří se schovávali. „Za svou éru jsem takový zásah nezažil,“ dodal velitel „dobráků“ z Vejprt. Vejprtští hasiči s těmi Kovářskými také pomáhali záchranářům s předlékařskou pomocí, pak přijížděly další jednotky.

Vejprtské „dobráky“ vyzdvihl i Martin Polácsek Apolen, velitel kadaňských dobrovolných hasičů. Ti k požáru přijeli čtvrtí. „Udělali strašný kus práce. Než přijely všechny ostatní jednotky sem nahoru, měli vyevakuováno a zlokalizováno,“ řekl hasič. „Kdyby baráček lehl popelem, tak lidi hlavně byli venku. Osm životů nevrátíme, ale díky klukům je to jenom osm životů,“ dodal Polácsek Apolen.

Diskutuje se ale o tom, proč k požáru nevyjeli němečtí hasiči z Bärensteinu, kteří to sem měli kousek. Vejprtští dobrovolní hasiči přitom s nimi cvičí, a to také vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Kritizovala to i vejprtská starostka. „Společně jsme získali dotační titul ke zvýšení bezpečnosti, z něhož jsme obnovili a doplnili hasičskou techniku. Teď hoří, jsou mrtví, naši hasiči zůstanou sami a z Bärensteinu se koukají přes potok,“ pozastavila se starostka Jitka Gavdunová.

Případné povolání posil z Německa bylo na rozhodnutí operačního důstojníka. A podle Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK) k tomu nebyl důvod. Mluvčí sboru Lukáš Marvan připomněl, že první jednotka vybavená cisternovou automobilovou stříkačkou, automobilovým požárním žebříkem a velitelským vozem byla u požáru nahlášeného ve 4.50 hodin už za 9 minut. Další jednotky profesionálních hasičů dojely následně přesně podle poplachového plánu.

Hendikepovaní při požáru spali

Hasičům se požár podařilo dostat pod kontrolu v 6.47 hodin. „Díky profesionálnímu zásahu bylo zachráněno 27 klientů ústavu,“ připomněl Marvan. „Jsme si vědomi toho, že osm obětí je obrovská tragédie,“ uvedl dále Marvan. Podle HZS ÚK se na tom ale podepsaly jiné faktory. „Zejména velmi brzká ranní hodina, kdy osazenstvo budovy spalo, a skutečnost, že se jednalo o hendikepované osoby, jejichž evakuace je velmi náročná,“ uzavřel Marvan. Do Vejprt by ve čtvrtek měl přijet německý velvyslanec, který by měl řešit oboustranně lepší spojení hasičů.