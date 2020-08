Kobylu Anetku plemene hafling musela lékařka na místě uspat. Zvíře, které si už nedokázalo samo zajistit vodu ani potravu a postavit se na nohy, si kopyty kolem sebe vyhrabalo dolík, ve kterém nakonec i skonalo.

Proč chovatelka kobyle nepomohla a nechala ji bez pomoci umírat, řeší kriminalisté. Potvrdila to policejní mluvčí Michaela Nováková. „V neděli byli v Žilině policisté ze Stochova. Případ, který je řešen jako podezření z týrání zvířat, byl předán kriminalistům. Pokud se podezření prokáže, hrozí chovatelce trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do šesti let,“ uvedla policistka.

Přivolaná veterinářka Petra Březinová z Nižboru, která musela kobyle aplikovat smrtící injekci, na místě prohlásila, že z jejího pohledu jde o zanedbání péče a týrání koně. „Nechápu, proč majitelka nikoho nezavolala a nechala to dojít tak daleko. Je to otřesný pohled. Když jsem kobylu viděla před půl rokem, byla sice hubenější, ale rozhodně nebyla v takovém stavu,“ prohlásila veterinářka.

Jak potvrzují i koňáci z jiných stájí, například ve Vašírově, upozorňovali chovatelku už delší čas, že kobyla není v dobrém stavu. Při jízdách s dětmi dokonce kulhala. „Když jsme to viděli, odmítali jsme, aby se na takovém koni jezdilo. Jsem ráda, že se to snad konečně vyřeší,“ řekla Alena Purkytová z vašírovské stáje.

Oslovená chovatelka Dita Kunová přesto hájí svůj postup a tvrdí, že kobylu Anetku převzala se schvácenými kopyty od původní majitelky z Hostivice zhruba před dvěma lety. Od té doby nebylo zvíře v nejlepší kondici. Kobyla trpěla prý i metabolickým syndromem. Kunová nepopírá, že zvíře ulehlo už několik dnů před smrtí.

„Kobyla ve čtvrtek ležela, ale postavili jsme ji a šla se najíst. Nevím, proč bych volala doktora. Ten nám v tu chvíli nepomůže, maximálně by ji utratil,“ argumentovala Kunová.

Jak potvrzuje majitel hostivické stáje Pavel Barkoci, Dita Kunová koupila tehdy kobylu od původní majitelky za deset tisíc korun. „Ta, když se následně dozvěděla, jak zvíře strádá, chtěla kobylu zpátky. Dokonce nabídla i dvojnásobek původní ceny, ale neuspěla. Bohužel to dopadlo takhle. Je potřeba, aby už někdo zakročil,“ řekl Pavel Barkoci.

Nejde přitom o první úhyn ve stáji Dity Kunové, stížnosti a veterinární kontroly se v Žilině opakují. Koně chovatelky navíc velmi často utíkají do vsi. Podle místních jsou hladoví a shánějí potravu. Také dalších devět koní ve stáji žilinské chovatelky vykazuje nyní známky nedostatečné výživy, což potvrzujei veterinářka Březinová.

Trpělivost došla i majiteli pozemku Jiřímu Hamouzovi, který chovatelce na jaře pronajal zdarma své pozemky. Od nájemního vztahu už odstoupil. „Zhruba před měsícem jsem dal Ditě Kunové písemnou výpověď kvůli stálým problémům s chovem. Nechci už s tím mít nic společného,“ potvrdil majitel pozemků.

Chovatelka si proto pronajala další stáje v sousedství, kde je nyní ustájeno devět koní a dva poníci. V obci má dokonce i vlastní pozemek, ten je ale zatížen zástavou a exekucí.

Dita Kunová tvrdí, že péče o koně je u ní na prvním místě. Stará se převážně o koně přestárlé, problémové a nemocné, které by nikdo jiný nechtěl a skončili by na jatkách. „To, že moje koně běhají po vsi, dělají lidé, kteří mi chtějí škodit. Vypínají ohradníky a zvířata se pak rozutečou. I já jsem nejednou volala policii,“ dodala Kunová.

Vše se proto soustavně opakuje. „Jsem v úřadě šestý rok a mohu potvrdit, že měsíc co měsíc řeším stížnosti. Když se podněty nahromadí, posílám je na úřad do Kladna. Takhle už se to běží roky, chovatelka dostane pokutu, kterou nezaplatí, a nic se nemění,“ uvedl starosta obce Václav Hamouz.