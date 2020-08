Unikátní vodojemy pod Brnem: obrovský zájem lidí. Všechny zpřístupní do dvou let

Vypadají jako obří podzemní katedrály. Brněnský Žlutý kopec pod sebou ukrývá obrovské lákadlo v podobě prostor tří bývalých vodojemů. Lidé se zatím dostanou jen do jednoho, do dvou let by si ale mohli prohlédnout všechny. Brněnští radní nyní odsouhlasili první krok k jejich otevření, zpracování investičního záměru.

Vodojemy pod Žlutým kopcem v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek