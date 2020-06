U stolu v mosteckém hotelu Cascade sedí u kávy skupinka českých inovátorů, kteří osm let v tichosti chystali technickou revoluci ve zpracování odpadu. Teď, když na svůj vynález získali český patent a uzavírají první kontrakty, chtějí několika novinářům sdělit, k čemu došli že planetu lze před hromadami smetí zachránit bez dalšího poškozování přírody. „Možná jste u zrodu něčeho velkého, ale to ukáže čas,“ říká žurnalistům klidným hlasem společník a ředitel high-tech firmy LOGeco Miroslav Šilhan.

Lidé kolem něj vymysleli stroj velký 13x7x7 metrů. Stojí v hale poblíž Mostu a dokáže malý zázrak. Zjednodušeně řečeno, když do něj vložíte nejrůznější odpad a zmáčknete tlačítko, na konci vám vyjedou bez zplodin suroviny, ze kterých se věci kdysi vyrobily. V původní chemikálie, nezbytné pro průmysl, umí například zcela proměnit 65 milionů PET lahví za rok, čímž nahradí až 6 milionů litrů ropy. Tomu se říká cirkulární ekonomika, výroba bez odpadů, která byla zatím spíše sci-fi.

Vše, co ze stroje vypadne, tekuté a pevné látky, skončí opět v továrnách. Odpadní plyn uvnitř slouží jako zdroj tepelné energie. Ven uniká jen zbytkové teplo z ohřevu reaktorů.

Vývoj technologie s názvem ERVO stále pokračuje, aby zvládla recyklovat i odpad z nových materiálů. Na vzniku jednotky se podílela desítka špičkových českých expertů a mezinárodní vědecké kapacity. Vše zatím stálo 40 milionů. „Je to unikátní technologie, nic takového ve světě zatím není,“ sdělil Šilhan.

Dnes je inovace ve stavu obchodního projektu. Firma jedná s desítkami zájemců o koupi zařízení a dvě už prodala do ciziny. Výroba jednotky trvá tři měsíce a nejdražší typ stojí desítky milionů. Stroj se montuje z dílů od několika předních podniků sídlících v ČR a Slovensku.

Tvůrci z LOGeco chtějí mít do konce roku 2021 v Česku 20 recyklačních jednotek a 40 v cizině. Firma má výrobní a servisní program i pro rozvojové země.

15 tun komunálního odpadu denně

Vynález umí zpracovat i 15 tun komunálního odpadu denně a poradí si také s nebezpečnými látkami, oleji, kaly, pneumatikami a dalším smetím. Automatickou jednotku, která nepotřebuje třídicí linku, obsluhují jen dva lidé. Výrobce má dva až tři roky náskok před konkurenčními technologiemi. „Jsme česká technologie, česká společnost, česká investice. Tady to vzniklo, tady se to vymyslelo a my s tím takto půjdeme do světa,“ předeslal Šilhan.

Mostecko si odborníci pro vývoj vybrali proto, že blízko je chemička Unipetrol a její laboratoře, kde se dělaly testy. A v Podkrušnohoří mají pokusy tradici. „Nikde jinde v Evropě není taková koncentrace odborníků na chemii,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Michal Halko.

Výdělečnou ekologickou technologii, pro kterou chce výrobce získat celosvětový patent, mohou využít firmy produkující odpad nebo obce, které nechtějí platit za skládkování.

Český tým chystá letos osvětovou kampaň a chce vytvořit komunitu příznivců.

Svůj projekt na zpracování odpadů chystá i Unipetrol, který hodlá postavit testovací pyrolýzní jednotku. Tři roky bude zkoumat chemickou recyklaci plastů a její možné zavádění do běžné výroby. „Naší ambicí je v horizontu několika let chemickou cestou recyklovat odpadní materiály nejen z nejbližšího okolí, ale pravděpodobně z celé republiky a případně i dalších koutů střední a východní Evropy,“ řekl v březnu člen představenstva Tomáš Herink. Projekt má stát přes 70 milionů korun.

Experti se shodují, že cirkulární ekonomika není už pouhou teorií snílků. Výstižně to řekla členka týmu ERVO Renata Gurellová. „Jde o technologii budoucnosti, která mění svět,“ uvedla.