„Problémy při prvním nástupu koronavirové krize by se ještě daly pochopit nedostatkem znalostí a zkušeností osob, které rozhodují o našich osudech,“ začíná text, který uveřejnila magistrátní organizace na webových stránkách. Městská policie hlavního města Prahy tvrdí, že informace jsou pravdivé a identitu svého pracovníka zná.

Podle pražského strážníka trávil jeho dvacetiletý syn běžným způsobem poslední prázdniny před nástupem na vysokou školu a až do noci z 19. na 20. července (s výjimkou jednoho dne, kdy jej bolela hlava) žádné příznaky infekčního onemocnění covid-19 neměl. Přesto mladý muž raději nešel na letní brigádu a zavolal svému ošetřujícímu praktickému lékaři.

„Se stoickým klidem nám sdělil, že je to viróza a že to chce v klidu vyležet. Dobrá tedy, přišlo nám to sice divné, ale přece jen lékař je lékař. Syn zůstal doma,“ tvrdí anonymně strážník. Jelikož se stav jeho potomka nelepšil, rozhodla se rodina pro návštěvu otorinolaryngologického oddělení spádové nemocnice.

„Diagnóza zněla chřipka a synovi byly předepsány léky a byl poslán domů,“ uvedl otec s tím, že kvůli „syndromu bílého pláště“ doktorovi na ORL nijak neodporovali.

Ve středu 22. července se pak objevily v médiích zprávy o šíření nákazy koronavirem z vinohradského podniku Techtle Mechtle. „Při jejich čtení nám doslova tuhla krev v žilách, přece jen jde o syna, člena rodiny a vůbec celou naši velkou rodinu. Bezesná noc. Volali jsme všude, kam se dalo, on-line linky, infolinky, hygiena atd. Výsledek vždy stejný – buď nefungovaly, nebo to nikdo nezvedal. Jediné místo, kam jsme se dovolali, byla opět spádová nemocnice, čili ta, kde předtím na ORL synovi diagnostikovali chřipku a zde, světe div se, nám poradili, abychom ráno kontaktovali synova praktického lékaře, čili toho, který ho nechal původně doma s virózou. Kruh se uzavřel. Bezmoc, směsice strachu a vzteku…,“ líčí strážník.

Lékař: Nebuďte hysteričtí

Podle jeho sugestivní výpovědi praktický lékař vypsal žádanku na test na koronavirus jen synovi. Ostatní členové společné domácnosti, ačkoliv dva jsou údajně starší 65 let, měli smůlu – budou prý otestováni až podle synových výsledků. „Pan doktor nám dokonce sdělil, že nemáme být hysteričtí,“ posteskl si strážník.

Ještě ve čtvrtek pak se synem („kterému není nejlépe“) vyhledávají odběrové místo, kde se však dozvědí, že by výsledky byly nejdříve až v sobotu. Proto raději volí laboratoř, kde za 4500 korun uslyší verdikt dříve – pozitivní. Celá rodina proto míří do karentény, ale na test čekají ostatní marně. „Systém selhal, spolehni se sám na sebe, nikdo jiný ti nepomůže,“ hodnotí osobní zkušenost obyvatel Středočeského kraje s tím, že si zajistil přes známého příjezd odběrového vozu.

„Mezitím během dopoledne konečně volá synovi místně příslušná hygienická stanice a velmi povrchně se táže na jeho prvokontakty. Syn má snahu popsat vše do nejmenších detailů, zájem na druhé straně telefonního sluchátka je však žalostný,“ dodal pražský strážník. Z osmi členů rodiny nakonec jsou pozitivní na covid-19 čtyři osoby včetně důchodce.

Když rodina v pátek odpoledne opět kontaktovala hygienickou stanici, kde však s odkazem na konec pracovní doby pracovnice sdělila, že celou věcí se bude zabývat až v pondělí a že si mají ohrožené lidi, s nimiž se setkali, obvolat sami. „Po této zkušenosti opravdu nevíte, jestli se máte smát nebo brečet… Každopádně ztratíte iluze o čemkoliv fungujícím v tomto státě.“ Podle pražského strážníka navíc do tohoto čtvrtka se dalším pozitivním nikdo neozval a nikdo z odpovědných nic neřeší.

Ministerstvo zdravotnictví případ prošetří

V závěru si zaměstnanec pražské městské policie rýpl do vládních představitelů v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kteří ujišťují veřejnost, jak chytrá karanténa a další opatření proti šíření koronaviru skvěle fungují.

„Popsaný postup samozřejmě nebyl správný. Dle našeho názoru praktický lékař i lékař ORL měli ihned indikovat dotyčného k testu na covid-19 a na základě výsledku testu, pokud vyšel pozitivní, měla krajská hygienická stanice začít epidemiologické šetření a indikovat nejbližší kontakty, tedy rodinu, taktéž k testu na covid. Podle všeho tak došlo ke špatnému zhodnocení zdravotního stavu dotyčného ze strany lékařů,“ komentovala kauzu pro média mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová, podle níž jde o individuální případ, z něhož nelze vyvozovat nefukčnost celého systému.

Středočeská hygienická stanice se brání, že žádnou oficiální stížnost neobdržela a že jde o „nešťastný způsob medializace“. Podle mluvčí Štepanyové však resort, který vede Adam Vojtěch (za ANO), celou věc prošetří.