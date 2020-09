Richard Bureš (ODS), který má v radě městské části na starost mimo jiné také úklid, si na své facebookové stránce v půlce letních prázdnin začal stěžovat, že Praha 1 musí dělat práci za magistrát. Radní zveřejnil fotografie přeplněných košů a nepořádku kolem nich s tím, že o úklid se (až) v odpoledních hodinách stará magistrátní firma Pražské služby.

„Vypadá to ale, že to není jejich vina, ale magistrát – potažmo Technická správa komunikací (TSK) – nařídila z úsporných důvodů omezení směn a počty svozů odpadu,“ napsal radní Bureš s tím, že tento krok „postrádá logiku“ a že tím „magistrát škodí“.

Na konci srpna Bureš informoval na sociální síti, že „bojkot úklidu chodníků a vyvážení košů na území Prahy 1 ze strany magistrátu pokračuje“. Podle politikova vyjádření vedení radnice nedostalo na dopis odeslaný TSK žádnou odpověď. Bureš uvedl, že mnoho občanů volá na pohotovostní linku – úklidové služby, které zajišťuje městská část, však podle radního má řešit mimořádné situace a být pomocí hlavnímu městu: „Na kompletní úklid nemáme prostředky ani nasmlouvané služby.“

„Magistrát by se měl probudit a začít dělat svou práci,“ komentoval situaci Bureš a dodal, že chce jednat s vedením radnice o navýšení finančních prostředků na úklid. „Ale to není správné řešení,“ dodal radní, v jehož kompetenci je i doprava – Bureš tedy je jednou z hlavních postav přetrvávajícího boje o „zklidnění“ Smetanova nábřeží (viz například facebookový příspěvek níže).

Bureš nakonec v pátek citoval z odpovědi TSK: „Údajné problémy s čistotou v okolí košů jsou uměle vytvářeny a zveličovány. Nastavená četnost je adekvátní a nastavený model zajišťuje nejen čistotu ulic, ale zamezuje plýtvání veřejných prostředků.“ V podobném duchu se vyjádřila mluvčí magistrátní společnosti Barbora Lišková pro web Pražský patriot, který o případu psal jako první.

Podle Liškové zpětná vazba od veřejnosti vychází z databáze stížností TSK a přišla také z aplikace Změňte.to, kterou nechal vytvořit magistrát a nedávno se jí veřejně chlubil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Mobilní aplikace slouží občanům, aby posílali podněty ke zlepšení veřejného prostoru a hlásily závady na území Prahy.

Uměle vytvořený a zveličený problém? Asi jsme měli halucinace

Mluvčí Lišková Pražskému patriotu sdělila, že firma zaznamenala v průběhu srpna problém s přeplněnými koši v Dlouhé ulici: „Po zjištění této skutečnosti TSK reagovala posílením výkonů vlastní hlídky čistoty, která provádí kontrolu – výsyp hlavně v lokalitách, kde jsou koše s četností jednou denně, u kterých je poslední vývoz v odpolední směně předešlého dne. Současně byla hlídka čistoty aktivována na dobu sedm dní v týdnu, přidáním výkonů i o víkendech.“

Radní Bureš slíbil obyvatelům Prahy 1, že situaci bude dál řešit, ačkoliv podle vyjádření TSK to vypadá, že „jak mně, tak i vám všem, kteří jste problém zaznamenali, se vše jen zdálo a měli jsme halucinace.“

„Věřím, že jde jen o systémovou chybu, kdy si někdo neuvědomil, že snaha o úspory a sázka na menší počet turistů nebyla správným rozhodnutím. Pevně věřím, že to není tak, že jde o nějakou mstu ve smyslu ,odvolali jste mi bratra, tak tady máte přes držku´. Takovéto jednání si Praha ani Praha 1 nezaslouží,“ dodal.

Bureš naráží na to, že starostovi Čižinskému se rozpadla koalice ve složení Praha 1 sobě, My, co tady žijeme, Piráti a Zelená pro jedničku. Tehdejší místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) „povýšil“ a spolu s TOP 09, ODS a ANO má v pětadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 13 hlasů.

Ze strany Jana Čižinského, jenž vede klub magistrátních zastupitelů za Prahu sobě, zase zaznívá směrem k Hejmovi a spol. kritika za postoj k omezení hazardu. Praha 1 na mimořádném jednání zastupitelstva téma neprojednala, byť radniční opozice a magistrátní koalice požaduje jasné stanovisko. Městská část totiž chce podle (Jana) Čižinského zachovat kasína ve stávající podobě. „Je to zvláštní situace, které upřímně řečeno nikdo z nás nerozumí," řekl.