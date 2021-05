Musel totiž před plzeňský soud, kde se mimo jiné zpovídá z toho, že vyhrožoval dvěma malým dětem, že je pobodá nůžkami. Prima je velmi konfliktní jedinec, odsouzen byl mimo jiné za to, že pobodal jiného bezdomovce nůžkami, či za to, že v obchodním centru opakovaně rozlil kbelík s vlastními výkaly.

Poté, co byl v květnu 2019 propuštěn z vězení, se nevrátil domů na Brněnsko, ale usadil se v Plzni, kde se stal postrachem kolemjdoucích i úředníků, zejména z úřadu práce, před nímž se usídlil. Opakovaně s ním byly problémy, překračoval zákon a vloni na jaře ho odvolací Krajský soud (KS) v Plzni poslal na dvacet měsíců do věznice s ostrahou za to, že křivě obvinil plzeňské policisty z toho, že mu vyhrožovali a surově ho zbili. „Dále mu byl uložen trest zákazu pobytu na území okresu Plzeň-město, a to na dobu pěti let,“ informovala tehdejší mluvčí KS Lucie Jíchová.

Psychická újma

Trest si Prima aktuálně odpykává, je ale možné, že si pobyt za mřížemi prodlouží. Před plzeňským okresním soudem se totiž nyní zpovídá z dalších skutků, které měl v roce 2019 spáchat ve městě piva. Podle obžaloby ve společných prostorách kuchyňky na jedné z místních ubytoven velmi vulgárně nadával dvěma malým chlapcům a opakovaně jim vyhrožoval, že je pobodá nůžkami.

„Způsobil jim psychickou újmu spočívající v důvodné obavě o jejich život,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. Dodal, že Prima dále na chodníku v prostoru zastávky MHD v Plzni po předchozí slovní rozepři se dvěma kolemjdoucími muži, z nichž jeden měl s sebou nezletilou dceru, vytáhl z igelitové tašky nůž o délce čepele nejméně 15 cm a následně s ním opakovaně oba chodce ohrožoval. Zbraní jim máchal před obličejem a přitom je varoval, ať jdou od něho dál, že je schopný na ně zaútočit a bodnout je.

Stejně jako všechna další líčení s Primou, ani to poslední neproběhlo v klidu, ale bylo plné emocí. Bezdomovec, proslulý stížnostmi ,zůstal věren své pověsti, soudce ho musel opakovaně uklidňovat a vysvětlovat mu, že mu nemůže vyhovět ve všem, co požaduje. Očekávaný rozsudek nakonec nezazněl, líčení muselo být odročeno. Primovi hrozí za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví až tři roky vězení.