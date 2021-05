/VIDEO/ Někdo má na zahrádce před domem květiny, skalku nebo trávník. Rodině z Boskovic na Blanensku skrz plot létají auta. A to doslova. Zatím poslední tam po dopravní nehodě přistálo letos koncem dubna. Několik centimetrů od zdi domu, druhé pak zastavilo po vzájemném střetu o sousední plot. Velmi podobná kolize tam byla před třemi lety. Další auta v této lokalitě pak po dopravních nehodách v minulosti zastavila na chodníku.

Na křižovatce boskovických ulic Legionářská a Bedřicha Smetany bourají auta. Místní navrhují retardér. | Video: Deník/Jan Charvát

Na vině je podle místních matoucí značení v ulici Legionářská a špatný výhled do křižovatky. Částečně kvůli nepředpisově zaparkovaným autům. V neposlední řadě pak nedodržování rychlosti. „Někteří řidiči jedou z kopce po Legionářské jako blázni. Nahoře je u křížení s ulicí Sadová značka hlavní silnice, ale o několik desítek metrů níž už je z hlavní vedlejší. Je tam sice značka, ale spousta lidí to nezaznamená, pořád mají za to, že jedou z kopce po hlavní. Za mě je to matoucí. Já bych tady dal stopku a čáru na silnici,“ řekl Deníku jeden z místních obyvatel Přemysl Buchal.